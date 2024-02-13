В Солнечногорске спасатели помогли водителю перевернувшейся на крышу машины

Фото: пресс-служба Мособлпожспаса
Автомобиль Hyundai Elantra вылетел в кювет и перевернулся на крышу, авария произошла ночью 12 февраля у деревни Алексеевское городского округа Солнечногорск. На помощь водителю пришли спасатели, сообщает пресс-служба Мособлпожспаса.
«Об аварии диспетчеру единой службы экстренной помощи «Система-112» сообщили очевидцы. Прибывшие на место спасатели вместе с сотрудниками патрульно-постовой службы стабилизировали машину с помощью тканевой стропы и тросов, а затем отключили аккумулятор, чтобы случайная искра не привела к возгоранию», — говорится в сообщении.Водитель – сорокалетний мужчина — сумел выбраться из перевёрнутой машины сам. Помощь врачей ему не понадобилась.
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