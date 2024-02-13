В Солнечногорске спасатели помогли водителю перевернувшейся на крышу машины

В Москве десятилетнего мальчика спас от пожара десятилетний кот Кузя. В одной из квартир жилого дома в столице натяжной потолок вспыхнул и рухнул на диван, когда мальчик в соседней комнате учил уроки и не заметил пожара. О надвигающейся беде ребёнка предупредило животное, пишет Shot.