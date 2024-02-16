В Шатуре спасатели предотвратили взрыв горящей машины с газовым двигателем

Фото: пресс-служба Мособлпожспаса
Автомобиль марки «ГАЗель» загорелся в посёлке Шатурторф городского округа Шатура, огонь потушили работники Мособлпожспаса, сообщает пресс-служба ведомства.
Сообщение о пожаре поступило в службу экстренных вызовов «Система-112» от водителя машины. Он рассказал, в возгорание произошло под капотом его машины, оснащённой газовым двигателем. Он также сообщил, что автомобиль припаркован у магазина.
Благодаря действиям пожарных взрыва баллонов удалось избежать, в результате происшествия никто не пострадал.
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«Прибывшие спасатели обнаружили, что огонь уже охватил кабину и передние колёса автомобиля. Возникла угроза взрыва газового оборудования. Пожарные сбили пламя с кабины, но газ в баллонах всё ещё мог взорваться, тогда они подлезли под раму грузовика и перекрыли краны подачи газа. А после полностью ликвидировали пожар», — говорится в сообщении.
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Лев Каштанов