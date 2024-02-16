В Шатуре спасатели предотвратили взрыв горящей машины с газовым двигателем

В Пятигорске полковник Росгвардии Степанов, находящийся в алкогольном опьянении, спровоцировал массовое ДТП, пострадали несколько человек. Об этом сообщает Baza.

Согласно сообщению, начальник одного из отделов войск нацгвардии по Северо-Кавказскому округу Степанов ехал домой со службы на свое м автомобиле. На улице Ермолова он не смог справиться с управлением авто и на большой скорости въехал во внедорожник, который от удара вылетел на полосу встречного движения и врезался в легковую машину.



В ДТП пострадало несколько человек. Виновника аварии направили на освидетельствование, где в крови у него обнаружили 0,67 промилле алкоголя, что указывает на легкое опьянение Степанова.

Элина Позднякова