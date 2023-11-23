Sabah: Турция спасла взломавшего «Железный купол» палестинского хакера

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Турецкое Национальное управление разведки спасло палестинского хакера, который находился в плену у «Моссада», об этом сообщает Sabah.
По информации СМИ, в 2015-2016 годах палестинский хакер Омар А. смог на время вывести из строя израильскую систему «Железный купол».
В 2020 году хакер прибыл в Турцию. Тогда агенты «Моссад» вышли на него и предложили работу, однако, палестинец отказался. Турецкие спецслужбы предупредили мужчину, что ему лучше не покидать страну.
В 2022 году Омар А. всё же решил отдохнуть и поехал в Малайзию, где его похитили израильтяне.
К счастью, перед тем, как хакер покинул Турцию, в его телефон успели загрузить приложение, которое передавало его местонахождение.
Связавшись с коллегами из Малайзии, турецкие спецслужбы штурмом взяли дом, где 36 часов удерживали и допрашивали Омара А. и освободили его. Теперь он живёт в Турции под охраной.
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В 2020 году хакер прибыл в Турцию. Тогда агенты «Моссад» вышли на него и предложили работу, однако, палестинец отказался. Турецкие спецслужбы предупредили мужчину, что ему лучше не покидать страну.
К счастью, перед тем, как хакер покинул Турцию, в его телефон успели загрузить приложение, которое передавало его местонахождение.
Связавшись с коллегами из Малайзии, турецкие спецслужбы штурмом взяли дом, где 36 часов удерживали и допрашивали Омара А. и освободили его. Теперь он живёт в Турции под охраной.
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Евгения Парфентьева