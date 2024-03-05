Сад Хаяо Миядзаки из Петербурга переехал в ДК Крупской

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Уличный театр «Небесные бродяги» из Санкт-Петербурга в третий раз за последние три года решил перевезти свой знаменитый сад, вдохновленный творчеством Хаяо Миядзаки.
На этот раз труппа планирует создать сад во дворе ДК Крупской, сообщает «Петербургский дневник». Площадь новой локации составит целых 200 квадратных метров. Двор отделен от городского пространства двумя одноэтажными павильонами с магазинами и шлагбаумом.
Он также отметил, что над проектом работает пять человек.
История сада началась весной 2021 года, когда «Небесные бродяги» работали над спектаклем «Нингё» (6+). Их вдохновила японская культура, в особенности творчество Хаяо Миядзаки. В результате они превратили свалку во дворе дома на Биржевой линии в цветущий сад, наполненный пейзажами и персонажами из работ японского мультипликатора.
В июле 2022 года театр переехал в бывший подростково-молодежный клуб «Синтез» на Гатчинской улице, а в 2023 году перебрался в ДК Крупской.
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«Мы всё ещё работаем над концепцией сада, но уже планируем расписать все стены персонажами из миров Хаяо Миядзаки, посадить кусты вдоль павильонов и развесить фонарики над территорией», — поделился художественный руководитель и режиссер «Небесных бродяг» Илья Лошаков.
История сада началась весной 2021 года, когда «Небесные бродяги» работали над спектаклем «Нингё» (6+). Их вдохновила японская культура, в особенности творчество Хаяо Миядзаки. В результате они превратили свалку во дворе дома на Биржевой линии в цветущий сад, наполненный пейзажами и персонажами из работ японского мультипликатора.
В июле 2022 года театр переехал в бывший подростково-молодежный клуб «Синтез» на Гатчинской улице, а в 2023 году перебрался в ДК Крупской.
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Артем Кузьмин