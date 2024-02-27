Сайт сообщества Steam внесли в реестр запрещенных ресурсов

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Сайт игрового сообщества Steam внесён в реестр запрещённых Роскомнадзором. Об этом сообщает телеграм-канал «Shot».
По информации портала, в случае полной блокировки Steam Community игроки из России лишатся доступа к своим профилям.
Причину запрета ведомство в настоящее время не озвучило. Решение о блокировке было принято еще 22 февраля.
Напомним, прежде сайт игровой площадки уже был внесен в список запрещенных. Тогда в деятельности сервиса было обнаружено нарушение в виде пропаганды на сайтах употребления наркотических веществ. Однако через како-то время площадка вновь заработала.
Отмечается, что накануне перестал работать сайт, через который игроки осуществляли пополнение счета аккаунтов в Steam.
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Причину запрета ведомство в настоящее время не озвучило. Решение о блокировке было принято еще 22 февраля.
Отмечается, что накануне перестал работать сайт, через который игроки осуществляли пополнение счета аккаунтов в Steam.
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Анастасия Хохлова