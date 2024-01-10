Волынец призвала маркировать содержащий опасные «игры» с детьми контент

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Уполномоченный по правам ребёнка в Республике Татарстан, основатель Национального родительского комитета Ирина Волынец предложила снабжать специальной пометкой об угрозе содержащий опасные «игры» с детьми контент.
«Чтобы снизить потенциальную опасность от подражания другими лицами такому поведению, считаю нужным ограничить распространение такого контента и накладывать на него маркировку, которая сигнализировала бы о том, что он содержит информацию, которая может представлять угрозу для ребёнка», — приводит RT текст обращения Волынец на имя депутатов Госдумы Александра Хинштейна и Яны Лантратовой.
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