Жителей Подмосковья предупредили о торговле фальшивыми билетами на «Игры Будущего»

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В Московской области зафиксированы случаи продажи мошенниками поддельных билетов на соревнования «Игры Будущего». Об этом предупредили в пресс-службе Мингосуправления Московской области.
«В новой схеме обмана мошенники покупают настоящий билет и копируют его штрихкод в поддельные билеты. Подделку с одинаковым штрихкодом распространяют по заниженной цене на неофицальных сайтах и в соцсетях. В итоге несколько покупателей приобретают один и тот же билет», – пояснили в пресс-службе.По данным ведомства, попасть на мероприятие сможет только тот, кто придёт раньше всех и отсканирует штрихкод. В этот момент билеты-клоны автоматически превратятся в использованные, и пройти по ним на соревнования не получится.
«Настоящие билеты на «Игры Будущего» продаются только на официальном сайте соревнований и у билетного оператора. Чтобы обезопасить себя и свои средства, не покупайте билеты с рук и через сторонние сайты», – заключили в министерстве«Игры Будущего» – масштабное спортивное событие на стыке спорта, науки и технологий. Оно объединит соревнования в физическом и цифровом измерениях.
Международные соревнования нового формата пройдут в Казани с 21 февраля по 3 марта по 21 инновационной дисциплине, каждая из которых олицетворяет концепцию «фиджитал».
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Лора Луганская