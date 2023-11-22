«Сами виноваты, что сели в машину»: улыбчивый «ангарский маньяк» осужден за новое убийство

Суд Иркутска вынес четвертый приговор «ангарскому маньяку», который прежде уже был осужден к двум пожизненным срокам. Редакция «Радио 1» расскажет, какие новые обстоятельства стали известны правоохранителям, и что известно о самом страшном душегубе в истории России.