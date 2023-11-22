В Ухте пьяный замначальника полиции пытал женщину на месте убийства ее сожителя

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В Ухте заместитель начальника полиции Владимир Торлопов в состоянии алкогольного пытал женщину на месте убийства ее сожителя, требуя ее сознаться в преступлении.
Как сообщает телеграм-канал Baza, 36-летний подполковник полиции Владимир Торлопов ночью 24 июня прибыл на место убийства 57-летнего Алексея Ширшикова. Торлопов был пьян и решил что убийцей является 50-летняя сожительница погибшего. Но она не призналась и Торлопов решил начать пытать ее. Он таскал ее за волосы, выкручивал руки, бил и удерживал на теле погибшего.
На следующий день мужчину повысили до начальника полиции города. Через полгода в отношении сотрудника полиции возбудили уголовное дело по превышению полномочий. Сейчас Торлопов задержан.
Ранее сообщалось, что суд в Иркутске вынес четвертый приговор ангарскому маньяку» Михаилу Попкову, который убил более 80 человек. Попков получил 10 лет колонии по новому делу по трем эпизодам. Подробнее об этом читайте в нашем материале.
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На следующий день мужчину повысили до начальника полиции города. Через полгода в отношении сотрудника полиции возбудили уголовное дело по превышению полномочий. Сейчас Торлопов задержан.
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Алина Юрчак