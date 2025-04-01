Самые ранние признаки и эффективное лечение: информация об аутизме, которую надо знать каждому

Фото: iStock/Irina_Geo
Прошло время, когда при слове «аутизм» собеседники удивлялись и пожимали плечами. С конца прошлого века среднее число выявленных в мире случаев увеличилось в 16 раз. На сегодняшний день примерно каждый 100-й ребёнок сталкивается с этой проблемой. В окружении практически каждого из нас есть такой случай.
Из-за бурного роста числа диагнозов и отсутствия медикаментозного лечения расстройства аутистического спектра (РАС) нередко называют «чумой XXI века», но не нужно торопиться с выводами. Во-первых, аутизм не заразен. Во-вторых, рано начатая регулярная реабилитация позволяет более 60% детей полностью или в значительной степени преодолеть особенности развития и выйти на так называемую норму.
Необходимо вовремя насторожиться, не паниковать и принять все необходимые меры. Одним из факторов риска является тяжелая беременность и роды, а также родовые травмы. Однако и при благополучном сценарии появления на свет, важно внимательно следить за развитием младенца, а в случае отклонений — сразу обращаться к специалистам. Не следует соглашаться с успокоительным вердиктом некоторых педиатров: «позже всё наладится само».
Можно самостоятельно пройти один из самых эффективных бесплатных скрининговых тестов «M-CHAT R/F», ответив на несколько вопросов о поведении малыша. По его результатам не будет установлен диагноз, но станет понятно не находится ли ребенок в зоне риска развития РАС.
Что же сразу должно насторожить родителей? В первые три-четыре месяца нет реакции на людей и звуки, а к семи месяцам малыш не проявляет эмоции и интерес к окружающему миру. После года ребенок не взаимодействует с родителями и не подражает им, у него отсутствует лепет, не появились первые слова.
Все «красные флажки», на которые необходимо обратить внимание родителям, можно найти в брошюрах и листовках, распространяемых в роддомах и детских поликлиниках пилотных регионов в рамках Стратегической программы «Сопровождение через всю жизнь» Уполномоченного при Президенте России по правам ребёнка Марии Львовой-Беловой. В России на государственном уровне поставлена задача раннего выявления РАС и оказания помощи в тот момент, когда она наиболее эффективна.
Читайте также:
2 апреля – Всемирный день распространения информации о проблеме аутизма: что нужно знать и как помочь таким детям
Игорь Шпицберг: Если начать заниматься с ребёнком с аутизмом в полтора года, есть шанс, что в четыре-пять лет он станет обычным
В Подмосковье открыли выставку, посвящённую детям-аутистам
Необходимо вовремя насторожиться, не паниковать и принять все необходимые меры. Одним из факторов риска является тяжелая беременность и роды, а также родовые травмы. Однако и при благополучном сценарии появления на свет, важно внимательно следить за развитием младенца, а в случае отклонений — сразу обращаться к специалистам. Не следует соглашаться с успокоительным вердиктом некоторых педиатров: «позже всё наладится само».
Можно самостоятельно пройти один из самых эффективных бесплатных скрининговых тестов «M-CHAT R/F», ответив на несколько вопросов о поведении малыша. По его результатам не будет установлен диагноз, но станет понятно не находится ли ребенок в зоне риска развития РАС.
Что же сразу должно насторожить родителей? В первые три-четыре месяца нет реакции на людей и звуки, а к семи месяцам малыш не проявляет эмоции и интерес к окружающему миру. После года ребенок не взаимодействует с родителями и не подражает им, у него отсутствует лепет, не появились первые слова.
Все «красные флажки», на которые необходимо обратить внимание родителям, можно найти в брошюрах и листовках, распространяемых в роддомах и детских поликлиниках пилотных регионов в рамках Стратегической программы «Сопровождение через всю жизнь» Уполномоченного при Президенте России по правам ребёнка Марии Львовой-Беловой. В России на государственном уровне поставлена задача раннего выявления РАС и оказания помощи в тот момент, когда она наиболее эффективна.
Читайте также:
2 апреля – Всемирный день распространения информации о проблеме аутизма: что нужно знать и как помочь таким детям
Игорь Шпицберг: Если начать заниматься с ребёнком с аутизмом в полтора года, есть шанс, что в четыре-пять лет он станет обычным
В Подмосковье открыли выставку, посвящённую детям-аутистам
Екатерина Коршунова