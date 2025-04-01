Самые ранние признаки и эффективное лечение: информация об аутизме, которую надо знать каждому

Прошло время, когда при слове «аутизм» собеседники удивлялись и пожимали плечами. С конца прошлого века среднее число выявленных в мире случаев увеличилось в 16 раз. На сегодняшний день примерно каждый 100-й ребёнок сталкивается с этой проблемой. В окружении практически каждого из нас есть такой случай.