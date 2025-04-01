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Самые ранние признаки и эффективное лечение: информация об аутизме, которую надо знать каждому

Фото: iStock/Irina_Geo

Фото: iStock/Irina_Geo

Прошло время, когда при слове «аутизм» собеседники удивлялись и пожимали плечами. С конца прошлого века среднее число выявленных в мире случаев увеличилось в 16 раз. На сегодняшний день примерно каждый 100-й ребёнок сталкивается с этой проблемой. В окружении практически каждого из нас есть такой случай.
Из-за бурного роста числа диагнозов и отсутствия медикаментозного лечения расстройства аутистического спектра (РАС) нередко называют «чумой XXI века», но не нужно торопиться с выводами. Во-первых, аутизм не заразен. Во-вторых, рано начатая регулярная реабилитация позволяет более 60% детей полностью или в значительной степени преодолеть особенности развития и выйти на так называемую норму.

Необходимо вовремя насторожиться, не паниковать и принять все необходимые меры. Одним из факторов риска является тяжелая беременность и роды, а также родовые травмы. Однако и при благополучном сценарии появления на свет, важно внимательно следить за развитием младенца, а в случае отклонений — сразу обращаться к специалистам. Не следует соглашаться с успокоительным вердиктом некоторых педиатров: «позже всё наладится само».

Можно самостоятельно пройти один из самых эффективных бесплатных скрининговых тестов «M-CHAT R/F», ответив на несколько вопросов о поведении малыша. По его результатам не будет установлен диагноз, но станет понятно не находится ли ребенок в зоне риска развития РАС.

Что же сразу должно насторожить родителей? В первые три-четыре месяца нет реакции на людей и звуки, а к семи месяцам малыш не проявляет эмоции и интерес к окружающему миру. После года ребенок не взаимодействует с родителями и не подражает им, у него отсутствует лепет, не появились первые слова.

Все «красные флажки», на которые необходимо обратить внимание родителям, можно найти в брошюрах и листовках, распространяемых в роддомах и детских поликлиниках пилотных регионов в рамках Стратегической программы «Сопровождение через всю жизнь» Уполномоченного при Президенте России по правам ребёнка Марии Львовой-Беловой. В России на государственном уровне поставлена задача раннего выявления РАС и оказания помощи в тот момент, когда она наиболее эффективна.

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В Северной столице открылся музей бомжей
В Санкт-Петербурге 1 апреля открылся музей бомжей
01 апреля 2025, 14:50

Фото: РИА Новости/Алексей Даничев

Во вторник, 1 апреля, свои двери для посетителей открыл петербургский музей бомжей.
Как сообщает РИА Новости, музей находится в историческом центре города, на Гороховой улице. Первая группа гостей осмотрела экспозицию вместе с экскурсоводом, который рассказал о зарождении бродяжничества в России.

По словам организатора музея Антона Бородина, сегодня слово «бомж» имеет отрицательную коннотацию, и команда музея хотела бы снять с него эту стигму. Он добавил, что все организаторы частным образом помогают людям, которые попали в трудную жизненную ситуацию.

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#новости
#санкт-петербург
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Психолог рассказала, как смех влияет на психику человека
Психолог Сальникова: смех показывает психологическую несломленность человека
01 апреля 2025, 11:29

Фото: iStock/nortonrsx

1 апреля традиционно отмечается День смеха, в который принято устраивать розыгрыши друзьям и близким. Говорят, что смех продлевает жизни, правда ли это и есть ли этому доказательства?
Клинический психолог Дарья Сальникова в беседе с «Радио 1» рассказала, что смех улучшает артериальное давление, расширяет объем легких и, проводя кислород в организм, положительно влияет на здоровье.

«Смех обладает комплексом оживления: когда ребенок рождается, мама начинает корчить рожицы, смеяться, и он, заражаясь, отвечает тем же. Это в психологии называется комплексом оживления — один из параметров, по которому оценивают нормативное развитие ребенка», — рассказала эксперт.

По ее словам, во взрослом состояния нет никакой эзотерики, однако смех является результатом умения противостоять стрессовым ситуациям, держать баланс конфликтов, интересов и диссонансов.

«Нужно правильно уметь реагировать на внешние ситуации, которые нас раздражают. Когда люди смеются, они показывают свою работу над собой, умение справляться с трудностями, способность продолжать обыкновенную жизнь — то есть психологическая несломленность», — сказала психолог.

Она напомнила, что штуки всегда помогают в решении конфликтов, а заражение улыбкой приводит к доброму и хорошему настроению.

«У нас мимика содержит очень много нервных окончаний. И когда мы улыбаемся, смеемся — все эти рецепторы активизируются и лучше работают. Поэтому улыбайтесь, смейтесь по-доброму, заражая других людей своими улыбками», — заключила Сальникова.

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2 апреля – Всемирный день распространения информации о проблеме аутизма: что нужно знать и как помочь таким детям
01 апреля 2025, 11:04

Фото: iStock/ThitareeSarmkasat

Согласно официальной статистике, количество детей, которые имеют расстройства аутистического спектра и другие ментальные нарушения, преобладает в структуре детской инвалидности. Иногда это связывают с увеличением возможностей для ранней и качественной диагностики. Семье бывает тяжело принять озвученный диагноз или подозрение на него, требуется помощь в сохранении привычного уклада жизни и деликатное сопровождение.
Если близкие замечают какие-либо особенности в развитии ребенка, то необходимо своевременно получить мнение одного или нескольких специалистов. Примечательно, что также можно самостоятельно пройти один из скрининговых тестов, которые указаны в Клинических рекомендациях по расстройствам аутистического спектра, например, «M-CHAT R/F». Для этого нужно ответить на несколько вопросов о поведении малыша. По его результатам не будет установлен диагноз, но станет ясно, не находится ли ребенок в зоне риска развития РАС.

Эксперты утверждают, что в подобных ситуациях не рекомендована выжидательная тактика, так как вовремя начатые занятия с детьми позволяют минимизировать сложные состояния, повысить их реабилитационный потенциал, а иногда и вовсе снять диагноз. Особое внимание детям с РАС и семьям, воспитывающим таких малышей, уделяет институт Уполномоченного при Президенте РФ по правам ребёнка.

Благодаря его Стратегической программе «Сопровождение через всю жизнь» сегодня в России создается уникальная система поддержки людей с аутизмом и другими ментальными нарушениями на протяжении всей жизни. Суть программы заключается в том, чтобы человек с особенностями на каждом этапе своего пути встречал необходимую помощь вместо барьеров. Для этого на государственном уровне формируется адаптированная к его нуждам среда.

Детский омбудсмен Мария Львова-Белова сообщила, что в рамках программы обучили более 5000 родителей и представителей родительских сообществ, а также 2800 специалистов, которые прошли курс по деликатной коммуникации с детьми с РАС и другими ментальными особенностями.

«Нами при поддержке Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации разработана типовая региональная программа по формированию системы непрерывного межведомственного сопровождения детей и молодых взрослых с РАС и другими ментальными нарушениями», — добавила омбудсмен.

При создании программы был учтен опыт регионов ПФО, ХМАО-Югры, лучших государственных и общественных организаций России. На ее основе уже созданы и приняты программы непрерывного межведомственного сопровождения детей с аутизмом в ряде пилотных регионов страны – ХМАО-Югре, Кемеровской и Новгородской областях. В Мурманской, Саратовской и Ростовской областях продолжается работа по ее созданию.

«Чтобы дети с аутизмом и их близкие жили полноценно и счастливо, нужно, во-первых, развивать их и помогать им в социальной адаптации, а во-вторых, – изменять отношение государства и общества к таким людям. Всё должно быть приспособлено к тому, чтобы человек с аутизмом мог участвовать в жизни общества», — рассказал руководитель направления «Ментальное здоровье» стратегической программы «Сопровождение через всю жизнь», директор АНО «Центр реабилитации инвалидов детства «Наш Солнечный Мир» Игорь Шпицберг.

При создании Стратегической программы учтён опыт родительских и общественных организаций, которые уже на протяжении многих лет выстраивают ее отдельные элементы. На сегодняшний день они стали одной из важных опор при внедрении новых подходов на местах.

Полезную информацию для родителей и специалистов, методические материалы и обучающую литературу можно найти в официальном Telegram-канале направления «Ментальное здоровье «Сопровождение через всю жизнь».

Также при содействии Уполномоченного при Президенте РФ по правам ребёнка подготовлены брошюры, листовки для распространения в организациях здравоохранения, где кратко описаны нормы развития ребенка по периодам.

Вы можете обратиться за помощью и информацией на официальную почту направления «Ментальное здоровье» стратегической программы «Сопровождение через всю жизнь» Уполномоченного при Президенте РФ по правам ребенка: mh-project@oprf.ru.

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В Подмосковье открыли выставку, посвящённую детям-аутистам

«Сегодня аутизм не приговор». Эксперт рассказал о принципах реабилитации детей с аутизмом
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«Гореть нам всем в аду за эту программу»: экс-редактор «Битвы экстрасенсов» раскрыл тайны съемок шоу
01 апреля 2025, 10:00

Фото: кадр из шоу «Битва экстрасенсов»

С выходом на экраны шоу «Битва экстрасенсов» у населения сильно возрос спрос на услуги гадалок и колдунов. Невероятные способности участников проекта даже скептиков заставляют задуматься о существовании потусторонней силы. О правдивости историй, показанных в шоу, и о том, сколько стоит стать «волшебником», читайте в материале «Радио 1».

Очень перспективный проект


«Битва экстрасенсов» стартовала в феврале 2007 года на телеканале ТНТ. Шоу сняли в формате британской передачи Britain’s Psychic Challenge, имеющей аналоги в США, Израиле и странах СНГ. Идея создателей и организаторов проекта заключается в том, чтобы устроить состязание между людьми, которые обладают необычными способностями и даром предвидения.

Яркая демонстрация суперспособностей нашла отклик у российской аудитории, и уже к 2009 году «Битва экстрасенсов» стала лидером по количеству просмотров. Сейчас в эфире канала ТНТ идет 25 сезон шоу.

Шоу оно и есть шоу


Фото: кадр из шоу «Битва экстрасенсов»

Любой телевизионный проект имеет постановочный характер с заранее прописанными сценариями. Отбор участников проводится не по имеющейся у них магической силе, а умению работать на камеру. Поэтому магами часто становятся люди с актерским образованием.

Стоит отметить, что прохождение испытаний и определение победителей проходило не без вмешательства сотрудников «Битвы экстрасенсов». Бывший редактор передачи Олег Лоскутов после ухода с проекта расскажет:

«Сегодня все поставлено на поток, проект раскручен. А когда я начинал в нем работать, приходилось искать участников самому. Я проводил кастинги, помогал придумать легенду. Ни одного экстрасенса, которых сейчас знает вся страна, до этого телепроекта народ не знал. Биография написана с чистого листа. Конечно же, экстрасенсам дают подсказки, иначе шоу будет провальным — никто ничего не сможет угадать. Сливая информацию, я ставил условие: пользоваться ею надо дозированно, говорить завуалированно, а не в лоб».

Победа за деньги


Фото: кадр из шоу «Битва экстрасенсов»

Бывший редактор программы отметил, что ранее не существовало четкой системы оплаты, что позволяло некоторым участникам выигрывать благодаря незначительным финансовым вливаниям или симпатиям продюсеров.

С увеличением популярности шоу среди участников стали появляться члены «магических центров», и работа начала выстраиваться по-другому. Сотрудников, которые способствовали продвижению определённых участников, денежно «благодарили». Так, например, за успешное выполнение задания редакторы могли получить около 40 тысяч рублей, но если участник выходил в финал, то сумма вознаграждения увеличивалась до 300 тысяч рублей.

Интересно, что в 2011 году появились фиксированные расценки: за успешное прохождение испытаний могли брать около 2000 долларов, а за выход в финал — несколько сотен тысяч рублей. Таким образом, общие расходы магического центра на продвижение экстрасенсов в финал могли составлять от 600 до 700 тысяч рублей. При этом финалисты могли легко окупить эти затраты, получая до 170 тысяч рублей за один прием.

«Никто не ожидал такой популярности от этого проекта. У английской версии вышло две серии, и всё, интерес пропал. У нас интерес нарастал как снежный ком! И в один момент продюсер, когда мы сидели в редакторской, произнесла фразу, которая мне запомнилась: «Гореть нам всем в аду за эту программу». Мы понимали, что создаем монстров. Люди, которым мы силами телевидения «дали» сверхспособности, в реальности не имеют даже психологического образования. И при этом они устраивают сеансы и тренинги, которые могут нанести вред психике», — заявил бывший редактор проекта.

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Громкие скандалы с псевдоволшебниками


Фото: кадр из шоу «Битва экстрасенсов»

«Битва экстрасенсов» имеет постановочный характер с заранее прописанными сценариями, а его участники часто обвиняются в шарлатанстве. Все попытки отдельных участников шоу пройти независимые испытания и получить премию Гудини закончились полным провалом.

Также не способствовало укреплению веры в проект уголовное дело, возбуждённое в отношении одной из бывших участниц битвы — Ирины Игнатенко. «Волшебница» принимала участие в 20 и 21 сезонах битвы. После завершения шоу, участница совершала обряды очищения не только для взрослых, но и для детей. Один из видеоматериалов, на котором она изгоняла злых духов из испуганного ребёнка, попал в сеть. Правоохранительные органы начали проверку в отношении действий ведьмы на предмет возможного нарушения статей 117 (истязание) и 159 (мошенничество) Уголовного кодекса РФ.

Еще один скандал был с экс-участником шоу, экстрасенсом из Санкт-Петербурга Кириллом Черным. Он, кроме магических ритуалов, предлагал своим подписчикам предметы гардероба, связанные своими руками. Однако некоторые клиенты выразили недовольство тем, что после получения оплаты Кирилл переставал выходить на связь. В результате на него было подано заявление о мошенничестве.

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В Московской области пройдет финал олимпиады «Я – профессионал»
01 апреля 2025, 09:53

Фото: пресс-служба платформы «Россия – страна возможностей»

В Московской области стартует финальный этап Всероссийской олимпиады студентов «Я – профессионал» по направлению «Креативные индустрии». Проект, реализуемый платформой «Россия – страна возможностей» при поддержке Министерства науки и высшего образования России, ежегодно объединяет лучших студентов страны, давая им шанс проявить себя и получить ценные карьерные возможности, сообщает пресс-служба организации.
Очные состязания пройдут с 7 по 10 апреля. В первый день состоится торжественное открытие, за ним последуют индивидуальные (8 апреля) и командные (9 апреля) испытания, а завершится финал церемонией закрытия 10 апреля.

«Олимпиада "Я – профессионал" охватывает широкий спектр направлений, поэтому возможность проявить себя есть буквально у каждого студента. Финал объединяет лучших из лучших — тех, кто продемонстрировал высокий уровень знаний в отборочном этапе. В Московской области шанс открыть новые карьерные возможности представился 342 студентам из 25 вузов», — сказал первый заместитель генерального директора президентской платформы «Россия — страна возможностей» Геннадий Гурьянов.

Финальные испытания станут площадкой не только для соревнований, но и для профессионального общения. Молодые специалисты смогут познакомиться с представителями ведущих ВУЗов и потенциальными работодателями.

Фото: пресс-служба платформы «Россия – страна возможностей»

«Финалисты олимпиады — это кадры нового поколения, молодые люди, которые уже сейчас готовы развивать выбранные сферы, повышать свой профессионализм и становиться востребованными специалистами. В результате каждый не только получает ценный опыт для будущей карьеры, но и формирует собственную сеть полезных контактов», — подчеркнула руководитель Всероссийской олимпиады студентов «Я – профессионал» Валерия Касамара.

Заключительный этап олимпиады стартовал в феврале и завершится в апреле. По итогам соревнований дипломанты получат льготы при поступлении в магистратуру, аспирантуру и ординатуру, а медалисты — денежные премии до 300 тысяч рублей.

Проект реализуется в рамках национального проекта «Молодежь и дети» при поддержке Министерства науки и высшего образования России.

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