Самым ранним подмосковным первоцветом стала мать-и-мачеха

Фото: пресс-служба Минэкологии МО
Ботаники отметили цветение первоцветов в лесах и полях Подмосковья. Пока отмечаются цветы мать-и-мачехи, сообщили в Министерстве экологии и природопользования Московской области.
«В регионе замечены распускающиеся цветы мать-и-мачехи. Вслед за ней в подмосковных лесах зацветут рябчик шахматный, печёночница благородная, ветреница дубравная, прострел раскрытый, горицвет весенний, хохлатка полая и другие первоцветы», – рассказал глава Минэкологии региона Тихон Фирсов.В ведомстве назвали мать-и-мачеху распространенным лекарственным видом растений, не занесённым в Красную книгу. Собирать её можно, но в небольшом количестве с определенного места, иначе можно навредить экосистеме, поскольку нектар цветов служит пищей для насекомых-опылителей.
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Лора Луганская