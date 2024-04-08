В подмосковных лесах заметили вернувшихся с зимовки скворцов

Фото: Фотобанк МО
Специалисты Наро-Фоминского лесничества с наступлением весны заметили прилетевших скворцов. Об этом рассказали в пресс-службе Комитета лесного хозяйства Московской области.
«Услышав в лесу пение этих птиц, лесничие предположили, что заморозки больше не вернутся. По поведению пернатых, чувствительных к перепадам давления и влажности, теперь можно предугадывать изменения погоды», – говорится в сообщении.В подмосковном Комлесхозе поделились некоторыми наблюдениями, передававшимися из поколения в поколение. Так, если скворцы прилетели рано, впереди – тёплое лето и хороший урожай. Если они припозднились без видимой причины, стоит ожидать голода и холода. Если же скворцы целыми тучами опускаются на поля и сады и громко галдят, не стоит ждать дождей или ветра.
Фото: пресс-служба Комлесхоза МО
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Лора Луганская