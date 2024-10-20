Самолет с освобожденными из украинского плена военными приземлился в России

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Самолет Ил-76 с 95 российскими военнослужащими, освобожденными из украинского плена, прибыл в Московскую область. Об этом в своем Telegram-канале сообщил телеканал «Звезда», который транслировал кадры приземления самолета.
Отмечается, что военнослужащие пройдут реабилитацию и лечение в медицинских учреждениях Министерства обороны РФ в Москве.
18 октября ведомство объявило, что 95 военнослужащих вернулись домой. Позже это подтвердил президент Украины Владимир Зеленский. Объединенные Арабские Эмираты оказали гуманитарное посредничество.
Ранее, после обмена российскими и украинскими военнопленными, Министерство иностранных дел Объединенных Арабских Эмиратов пообещало продолжить свою роль посредника в мирном урегулировании конфликта на Украине.
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18 октября ведомство объявило, что 95 военнослужащих вернулись домой. Позже это подтвердил президент Украины Владимир Зеленский. Объединенные Арабские Эмираты оказали гуманитарное посредничество.
Ранее, после обмена российскими и украинскими военнопленными, Министерство иностранных дел Объединенных Арабских Эмиратов пообещало продолжить свою роль посредника в мирном урегулировании конфликта на Украине.
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Александр Климов