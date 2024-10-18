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Москалькова поблагодарила спецслужбы за возвращение российских военных

18 октября 2024, 23:16
Фото: istockphoto/Prostock-Studio

Фото: istockphoto/Prostock-Studio

Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова высказалась о возвращении 95 российских военных из плена в своем Telegram-канале.


«Радуемся вместе с родными и близкими за наших вернувшихся из плена военнослужащих. Вместе с вами переживали, ждали, работали в этом направлении. Благодарим Минобороны России, наши спецслужбы за большую работу, проделанную по обмену», – сообщается в публикации.

Ранее, 18 октября, Министерство обороны сообщило, что в результате обмена Россия освободила из плена 95 военнослужащих. Сейчас они находятся на территории Белоруссии, им оказана необходимая психологическая и медицинская помощь, а также предоставлена возможность связаться с родственниками. Затем все военнослужащие будут отправлены в Россию для лечения и реабилитации. В качестве гуманитарного посредника выступили Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ).

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#военные
#украина
Во Франции заявили о попытках убедить партнеров уже сейчас пригласить Украину в НАТО
Parisien: Париж пытается убедить партнеров пригласить Украину в НАТО уже сейчас
18 октября 2024, 23:14

Фото: iStock/Michele Ursi

Министр-делегат по европейским делам Франции Бенжамен Хаддад заявил, что Париж в настоящее время пытается убедить партнеров в необходимости вступления Украины в НАТО уже сейчас, передает газета Parisien.
«Приглашение – это первый этап, политический сигнал, мы могли бы это сделать уже сейчас», – заявил он.

По словам Хаддада, Франция пытается убедить своих партнеров направить Киеву приглашения для вступления в альянс, признавая, что вступление Украины в НАТО займет очень много времени.

Ранее министр обороны Нидерландов Рубен Блекельманс заявил, что страны НАТО не согласны с членством Украины в Североатлантическом альянсе.

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#нидерланды
#украина
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Зеленский признал бегство молодежи с Украины
18 октября 2024, 23:03

Президент Украины Владимир Зеленский в эфире новостного телемарафона признал, что бегство молодежи из Украины продолжается, передает РИА Новости.
«Что касается оттока, в любом случае во время войны отток людей есть», — заявил он, назвав сложившуюся ситуацию серьезным вызовом.

Отвечая на вопрос о возможности снижения мобилизационного возраста в Украине, Зеленский подчеркнул, что ряд западных партнеров призывает Киев к подобным мерам, но власти пока не планируют реализовывать данную инициативу.

Ранее пленный боец 72-й отдельной механизированной бригады Алексей Стуков заявил, что пользы от мобилизованных бойцов в Вооруженных силах Украины (ВСУ) практически нет, поскольку неопытные бойцы массово погибают или сдаются в плен.

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#украина
#мобилизация
#молодёжь
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Госдеп США объявил награду до $10 млн за информацию о проекте «Рыбарь»
18 октября 2024, 22:20

Фото: istockphoto/Kiyoshi Tanno

Государственный департамент США в рамках программы Rewards for Justice («Вознаграждение за правосудие») объявил награду до $10 миллионов долларов за информацию о лицах, связанных с проектом «Рыбарь». Об этом со ссылкой на официальное сообщение программы сообщает РБК. Деньги готовы выплатить за данные, которые помогут идентифицировать или установить местонахождение участников проекта.
По информации департамента, ранее «Рыбарь» якобы финансировался Евгением Пригожиным, а сейчас вмешивается в выборы в США. Ведомство заявляет, что участники проекта через пропагандистские аккаунты в соцсетях под названием «HOLDTHELINE», «STANDWTHTEXAS» и «TEXASvsUSA» продвигаются российские интересы среди населения Соединенных Штатов.

Госдеп обещает заплатить за информацию об участниках проекта, включая основателя и гендиректора ООО «Рыбарь» Михаила Звинчука и креативного директора Валерию Звинчук.

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#израиль
#награда
#деньги
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Депутат Рады Дмитрук: среди ВСУ назревает бунт из-за попытки захвата собора УПЦ
18 октября 2024, 21:45

Фото: iStock/Tomas Ragina

Среди ВСУ назревает бунт из-за попытки захвата собора УПЦ в Черкассах, целые подразделения готовы уйти с фронта на борьбу с «боевиками» Владимира Зеленского. Об этом заявил покинувший Украину депутат Верховной рады Артем Дмитрук в своем телеграм-канале. По его словам, после случившегося он начал получать сообщения от военных с линии боевого соприкосновения.
«После захвата собора в Черкассах я получил сообщения от военных с фронта, что они готовы сложить оружие. Ребята готовы вернуться в тыл, чтобы просто защитить свой народ от боевиков, которых нанимает Зеленский для расправы над несогласными. <…> И речь идет о целых подразделениях, готовых прямо сейчас пойти на такие риски ради спасения государства от внутреннего врага», — написал он.
Напомним, ранее Союз православных журналистов (СПЖ) сообщил, что около сотни людей в масках ворвались на территорию Архангело-Михайловского собора УПЦ в Черкассах во время литургии. По информации журналистов, из храма были похищены казна, документы, компьютеры и иконы. Первый штурм храма прихожанам удалось отбить. Среди них, как и среди священнослужителей, есть пострадавшие: у многих ожоги роговицы из-за слезоточивого газа, митрополита Феодосия ударили по голове, после чего он попал в больницу. Полиция, в свою очередь, возбудила уголовное дело по статье о хулиганстве.

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#упц
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В Германии заявили, что Байден «играет в прятки» с Зеленским
Berliner Zeitung: Байден избегает Зеленского во время визитов в Европу
18 октября 2024, 19:58

Владимир Зеленский и Джо Байден (Фото: РИА Новости/Стрингер)

Президент США Джо Байден пытается избегать украинского лидера Владимира Зеленского во время своих визитов в Европу и «играет с ним в прятки». Об этом сообщает издание Berliner Zeitung.
Уточняется, что глава Соединенных Штатов пропустил визит на базу Рамштайн в Германии якобы из-за урагана «Милтон». Зеленский также должен был посетить американскую базу, но их встреча не состоялась.

Согласно информации издания, появились предположения о вероятном скрытом желании западных лидеров отказаться от сотрудничества «с киевским авантюристом и бросить его произвол судьбы», затем выдвинуть мирные предложения, которые будут приемлемыми для РФ.

Данной точки зрения придерживается и французская газета Le Figaro. По ее данным, официальная позиция иностранных союзников не изменилась, однако «за кулисами» «очень многие мечтают о мире».

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Путин раскрыл способ обхода решений МУС о его аресте
Путин: обойти ордер МУС можно при помощи межправсоглашения
18 октября 2024, 19:45

Владимир Путин (фото: сайт Кремля)

Президент России Владимир Путин раскрыл способ, с помощью которого можно обойти решение Международного уголовного суда (МУС) о его аресте. По словам российского лидера, для этого странам достаточно подписать межправсоглашение, чтобы ограничить юрисдикцию МУС. Об этом он рассказал на встрече с представителями СМИ стран-членов БРИКС.
«Решения подобного рода очень легко обходятся, это просто совсем легко. Достаточно подписать межправсоглашение, и юрисдикция Международного уголовного суда будет ограничена. Если мы — а у нас с Бразилией очень добрые, хорошие отношения, надежные и стабильные на протяжении очень многих лет, десятилетий — поэтому, по большому счету, можно подписать межправсоглашение и никто не будет поставлен в сложное положение», — объяснил глава государства.
Ранее Путин сообщал, что не поедет на саммит G20 в Бразилию, чтобы не подставлять бразильского лидера Лула Да Сильву, однако Россия направит туда своих представителей высокого уровня. Он отметил, что у него дружеские отношения с президентом Бразилии, потому он не хочет нарушать нормальную работу форума своим участием. ​По его словам, даже если исключить ​ордер МУС, все равно все будут говорить только о нем, что ​фактически сорвет саммит G20.

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#арест
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Залужный не смог выговорить слово «цивилизация» на английском и переврал сюжет Шекспира
Залужный переврал сюжет Шекспира во время публичного выступления в Лондоне
18 октября 2024, 19:09

Валерий Залужный

Посол Украины в Великобритании и бывший главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный во время публичного выступления в Лондоне переврал сюжет трагедии Уильяма Шекспира «Отелло», не смог выговорить на английском слово «цивилизация» и вынужден был обратиться за помощью к переводчику. Видео его выступления выложил украинский телеграм-канал headlines. Дипломат с тяжелым акцентом пытался говорить на английском в течение двух минут.
В момент, когда Залужный решил сравнить происходящее на Украине с трагедией Шекспира, он сказал, что главный герой отравил себя, когда на самом деле тот себя заколол.
«Там идет война. Вот и все. И у войны есть несколько составляющих. Если бы Отелло вместо того, чтобы выпить яд, сделал бы что-то другое, это было бы похоже на шоу. Но это не шоу», — сказал Залужный.
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Путин назвал комфортное место для переговоров по Украине
Путин назвал Саудовскую Аравию комфортным местом для переговоров по Украине
18 октября 2024, 18:57

Владимир Путин (фото: сайт Кремля)

Президент России Владимир Путин назвал Саудовскую комфортным местом для мирных переговоров по Украине. Об этом он сообщил на встрече с руководителями СМИ стран БРИКС. Однако, по его словам, главный вопрос состоит не в том, где проводить переговоры, а что на них обсуждать.
«Если такие мероприятия будут организованы в Саудовской Аравии, конечно, само место для нас является вполне комфортным. Вопрос не в этом. Вопрос в том, что обсуждать», — пояснил российский лидер.
Путин также добавил, что Россия воспринимает Саудовскую Аравию как дружественное государство.
«У меня очень добрые отношения с королем и такие товарищеские, дружеские отношения с наследным принцем», — подчеркнул он.
Ранее российский лидер сообщил, что России нужны такие условия мира, которые обеспечат всем участникам «непростого процесса» равную безопасность, это не должны быть договоренности, связанные с перемирием на неделю, на две или на год, для того, чтобы страны НАТО перевооружились и запаслись новым боезапасом.

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#путин
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Путин: МУС замолчал насчет Ближнего Востока после замечания из США
18 октября 2024, 18:42

Владимир Путин (Фото: сайт Кремля)

Президент России Владимир Путин высказался о степени независимости Международного уголовного суда (МУС), пояснив, что инстанция быстро замолкла начет ситуации на Ближнем Востоке, когда получила замечания из США. Об этом он заявил на встрече с руководителями СМИ стран БРИКС, когда его спросили о возможности визита в Бразилию на саммит G20 с учетом ордера МУС.
«По поводу «независимости» (МУС — прим.ред.). Мне бы не хотелось здесь ничего нагнетать, но тем не менее мы знаем: Международный уголовный суд заявил о том, что он собирается принять решение в отношении некоторых политических деятелей с Ближнего Востока. А потом на него из Соединенных Штатов цыкнули — и он заткнулся», — с улыбкой поделился Путин.
Ранее российский лидер сообщил, что России нужны такие условия мира, которые обеспечат всем участникам «непростого процесса» равную безопасность, это не должны быть договоренности, связанные с перемирием на неделю, на две или на год, для того, чтобы страны НАТО перевооружились и запаслись новым боезапасом.

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Путин назвал одно условие для переговоров с Украиной
#суд
#безопасность
#страны
#лидер
#нато
#путин
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