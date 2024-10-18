Москалькова поблагодарила спецслужбы за возвращение российских военных

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Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова высказалась о возвращении 95 российских военных из плена в своем Telegram-канале.
«Радуемся вместе с родными и близкими за наших вернувшихся из плена военнослужащих. Вместе с вами переживали, ждали, работали в этом направлении. Благодарим Минобороны России, наши спецслужбы за большую работу, проделанную по обмену», – сообщается в публикации.
Ранее, 18 октября, Министерство обороны сообщило, что в результате обмена Россия освободила из плена 95 военнослужащих. Сейчас они находятся на территории Белоруссии, им оказана необходимая психологическая и медицинская помощь, а также предоставлена возможность связаться с родственниками. Затем все военнослужащие будут отправлены в Россию для лечения и реабилитации. В качестве гуманитарного посредника выступили Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ).
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Александр Климов