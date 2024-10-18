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Минобороны показало видео возвращения российских военных из плена

18 октября 2024, 23:41
Фото: iStock/Oleg Elkov

Фото: iStock/Oleg Elkov

Министерство обороны России показало кадры российских солдат, вернувшихся из плена в Украине. Видео опубликовано на канале ведомства в Telegram.


На видео запечатлено, как солдаты в темноте садятся в автобус. Один из бойцов комментирует свое возвращение домой.

«Мы духом сильны, не надо отчаиваться», – высказался о возвращении домой один из бойцов.



Ранее первый заместитель председателя Комитета Государственной Думы по международным делам Алексей Чепа призвал к новому обмену пленными с Украиной.

14 сентября Министерство обороны России объявило об обмене пленными с Украиной по схеме «103 на 103». В результате переговоров 103 российских военнослужащих, захваченных в Курской области, были возвращены с территорий, контролируемых киевским режимом.

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#минобороны рф
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#украина
Фомин день 19 октября: Почему нельзя отказывать в помощи, переедать и ссориться
19 октября 2024, 00:00

Фото: iStock/redstallion

19 октября в народном календаре отмечается Фомин день, а у верующих — память святого Фомы, одного из двенадцати апостолов Иисуса Христа.
В материале «Радио 1» расскажем традиции и приметы, которые приходятся на 19 октября, что можно и нельзя делать в этот день.

Фомин день — история

По легенде, апостол Фома родился в городе Панеада в Галилее. Прежде чем стать учеником Христа, он занимался рыболовством, но однажды, услышав проповедь Сына Божьего, решил последовать за Ним.

В Новом Завете упоминания об апостоле Фоме немногочисленны, однако он присутствовал на важных событиях, таких как воскрешение Лазаря и Тайная вечеря — последняя встреча Иисуса с учениками перед казнью. Фома вошел в историю Церкви как единственный апостол, который с недоверием отнесся к рассказам о воскрешении Христа. Он заявил, что хочет увидеть это чудо своими глазами, иначе не поверит. Через восемь дней Спаситель явился перед учениками и разрешил Фоме прикоснуться к своим ранам.

Апостол раскаялся в своих сомнениях, а выражение «Фома неверующий» стало нарицательным для людей, которые во всем сомневаются.

После этого Фома отправился проповедовать в Палестину, Месопотамию и Эфиопию. В конце жизни он добрался до Индии, где принял мученическую смерть за то, что обратил в свою веру супругу и сына местного правителя Мелиапора.

Традиции

На Руси день памяти апостола Фомы назывался Фоминым днем или Фома Хлебник. В этот праздник подводили итоги сельскохозяйственного сезона, оценивали запасы на зиму и благодарили святого за урожай. Обычно день проводили за работой, а вечером накрывали праздничный стол.

С этого дня родители начинали обучать своих детей. Матери передавали девочкам секреты кулинарии и рукоделия, а отцы обучали мальчиков основам ведения хозяйства. Взрослым сыновьям, которые собирались жениться, выделяли место в закромах для их будущей семьи.

Утром в домах пекли свежий хлеб, а горячую горбушку отдавали больному человеку, считая, что это поможет ему выздороветь. Хлеб ели на завтрак и другие члены семьи, а в течение дня делились выпечкой с соседями и нуждающимися.

Фото: iStock/Halyna Chernykh

Что нельзя делать 19 октября 2024

  1. Нельзя хвастаться доходами и накоплениями, чтобы не потерять их;
  2. Нельзя лениться и долго лежать в постели после пробуждения, чтобы не навлечь несчастья;
  3. Старайтесь не совершать ненужных покупок и не тратить много денег;
  4. Нельзя отказывать в милостыне или помощи нуждающимся;
  5. Молодым девушкам не стоит рассказывать о своих ухажерах;
  6. Не следует ссориться с близкими;
  7. Переедать и предаваться бурному веселью.

Что можно делать 19 октября 2024

Это подходящее время для планирования и распределения своих средств. Начните утро с простого, но важного ритуала: позавтракайте хлебом. Считается, что это действие может привлечь процветание в ваш дом.

В течение дня постарайтесь трудиться усердно. Ваши усилия обязательно принесут плоды и помогут привлечь денежное благополучие. Не забывайте также о значении снов: обратите внимание на то, что приснится вам в ночь на Фому. Эти сны могут дать подсказки о вашем будущем направлении и важных решениях.

Скромность и бережливость — важные качества, которые помогут избежать проблем. Проявляйте уважение к своим вещам и не тратьте лишнего. Если у вас есть обиды, не держите их в себе. В этот день рекомендуется высказывать их вслух через открытое окно — пусть ветер унесет ваши слова, освобождая вас от негативных эмоций и конфликтов.

Приметы на погоду

С Фоминым днем связано множество интересных погодных примет, которые могут подсказать, что нас ожидает в ближайшие дни. Например, если в этот праздник отсутствует ветер, это может быть знаком скорых холодов. Красный закат, в свою очередь, предвещает ухудшение погоды и сильный ветер.

Фото: iStock/Smileus

Если в этот день выпал снег, будьте готовы к тому, что снегопады в скором времени только усилятся. Безветренная погода на улице служит предвестником холодных времен. Кучевые облака, которые можно наблюдать в этот день, вероятно, будут последними перед изменением погоды. Если снег выпал сухим, это может означать, что лето будет теплым и солнечным.

Именины 19 октября 2024

Именины 19 октября отмечают обладатели таких имен, как Иван, Макар, Никанор.

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Собаки и кошки смогут говорить: в США внедрили искусственный интеллект в ошейник
Ученые из США разработали ошейник, который позволит общаться с питомцами
18 октября 2024, 23:04

Фото: iStock/ MirasWonderland

Техасский стартап Personifi AI разработал специальный ошейник Shazam Band. Его возможности позволят почти полноценно общаться с домашними животными.
Устройство работает благодаря внедрённому в него искусственному интеллекту, который обучается по мере использования ошейника. В него встроено восемь тысяч базовых фраз.

Ошейник реагирует на действия, настроение и поведение питомца и после анализа полученных данных выдает подходящую фразу.

Люди, тестировавшие ошейник, остались довольны инновацией. Хозяева отметили, что по утрам и вечерам, когда обычно питомец ест, ошейник озвучивает фразу «дай еды». Для них такое изобретение оказалось крайне удобным.

В настройках Shazam Band можно также выбрать голос, с которым будет говорить кот или пёс. Всего есть 27 вариантов озвучки.

Цена за такую инновацию — 47 700 рублей или же 295 долларов. Подписку на ИИ нужно покупать отдельно — она обойдется ещё в 28 300 рублей, то есть 295 долларов в месяц.

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В Россию временно не будут поставлять цветы из Казахстана
Россельхознадзор с 21 октября ограничит поставки цветов из Казахстана
18 октября 2024, 20:45

Фото: iStock/ Liubov Kaplitskaya

С 21 октября в Россию прекратятся поставки бутонов и срезанных цветов из Казахстана.
По данным Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору, цветы ввозят в Россию вместе с казахстанскими фитосанитарными сертификатами, которые выдаются по большей части на продукцию из недружественных стран — Нидерландов, Польши, Бельгии.
Такое решение было принято, чтобы обеспечить фитосанитарную безопасность РФ и поддержать объем экспорта.

Россельхознадзор отметил, что ранее выявляли 43 случая наличия вредителя в цветах. От проникновения западного цветочного трипса был нанесен экономический ущерб в размере более 11,5 млрд рублей.

Россия также ограничила поставки томатов, дынь, перцев, пшеницы, чечевицы и семян льна из Казахстана.

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#рф
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В Москве бесплатно заменили более 225 тысяч электросчетчиков с начала года
Бирюков: в Москве бесплатно заменили 225 тысяч электросчетчиков с начала года
18 октября 2024, 19:43

Фото: iStock/SPmemory

Более 225 тысяч электросчетчиков бесплатно заменили в жилых домах с начала этого года. Об этом заявил заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.
Бирюков напомнил, что работы проводятся бесплатно, поскольку с 1 июля 2020 года ответственность за организацию учета электроэнергии в многоквартирных домах перешла к «Мосэнергосбыту». По словам заммэра, также запланирована установка еще порядка 85 тыс новых электросчетчиков.

Уточняется, что дополнительно с новыми счетчиками устанавливается оборудование, которое в дальнейшем позволит подключить их к интеллектуальной системе учета электроэнергии. Россиянам не придется передавать данные об энергопотреблении, так как система сделает это самостоятельно в автоматическом режиме, заключил Бирюков. Работы будут проводиться в соответствии с ​графиком.

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#электричество
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Ученица физика-квадробера раскрыла подробности его уроков
Ученица физика-квадробера заявила о странных выходках учителя на уроках
18 октября 2024, 19:33

Фото: iStock/Светлана Зайцева

Одна из учениц школы в Красноярске, где преподавал физик-квадробер, заявила о том, что во время уроков учитель делал странные вещи.
«Он странным преподавателем был, странные вещи иногда делал. Мог запеть ни с того ни с сего на уроке, начать танцевать или прыгать начинал. И так со всеми классами, поэтому над ним много смеялись. Родители жаловались на него в школу, да и учителя», — прокомментировала в беседе с NEWS.ru школьница.

Она отметила, что школьный материал физик толком не объяснял, и учиться у него было сложно.

Ранее стало известно о школьном учителе физики из Красноярска, который пародировал животных на уроках, из-за чего его прозвали квадробером.

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Брошенной в туалете турецкого аэропорта девочке оформили гражданство России
Брошенной в аэропорту Антальи новорожденной девочке оформили гражданство России
18 октября 2024, 19:19

Фото: iStock/gorodenkoff

Новорожденной девочке, которую мать оставила в туалете аэропорта Антальи, оформлено российское гражданство. Об этом сообщила РИА Новости пресс-служба уполномоченного при президенте РФ по правам ребенка Марии Львовой-Беловой.
В настоящее время девочка находится в медицинском учреждении Турции. В генконсульстве России в Анталье малышке оформили гражданство, а также в свидетельство о рождении проставили необходимую отметку.

Уточняется, что дипломаты направили ноту правительству Турции о намерении вернуть новорожденную в Россию.

Напомним, в аэропорту Антальи уборщица обнаружила в унитазе младенца. Девочку экстренно госпитализировали, правоохранителям удалось оперативно задержать ее мать россиянку Екатерину Бурназкину. В отношении нее возбуждено уголовное дело.

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#турция
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В Москве отмечен рост спроса на элитную жилую недвижимость
18 октября 2024, 19:07

Фото: iStock/YKvision

Исследование DolgovPro показало, что в Москве в сентябре вырос спрос на недвижимость комфорт-класса, а также проекты бизнес- и премиум-сегмента по отношению к предыдущему месяцу.
То же касается и элитной недвижимости столицы.

«На фоне ухудшений условий ипотечного кредитования многие покупатели летом предпочли занять выжидательную позицию. Сейчас на первичном рынке Москвы наблюдается постепенное восстановление спроса. В сентябре была адаптация рынка к новым условиям и восстановление спроса на жильё. Московские девелоперы стимулируют спрос, предлагая выгодные и гибкие условия продаж, рассрочки и хорошие скидочные предложения, внедряя различные инструменты для покупки недвижимости», — пояснил в беседе с Газета.ру генеральный директор DolgovPro Дмитрий Долгов.

Он спрогнозировал рост спроса, связанный с желанием покупателей инвестировать в жилую недвижимость к концу года.

Ранее рассказал эксперт рынка недвижимости, основатель аналитического агентства «Бюро Негинского» Андрей Негинский заявлял, что недвижимость в Москве выгоднее всего покупать в конце года.

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Стало известно, когда выгоднее всего покупать квартиры в Москве
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«Вздутие и проблемы со стулом»: диетолог Круглова раскрыла, какие сладости опасны для здоровья
Диетолог Круглова: сахарозаменители могут привести к боли в животе и вздутию
18 октября 2024, 18:56

Фото: IStock/humonia

Для кого-то конфеты — это любимая сладость, причём среди огромного многообразия видов у каждого сладкоежки есть свои вкусовые предпочтения: карамель, шоколад, леденцы, ириски и так далее.
Есть и другие, кто наотрез отказывает себе в удовольствии съесть конфету, считая её слишком сладким и калорийным продуктом и заменяя на «правильные сладости» — с сахарозаменителями.

Член Национальной ассоциация диетологов и нутрициологов России, врач-диетолог Наталья Круглова в беседе с «Радио 1» заявила, что конфеты — это еда, которая может присутствовать в рационе для разнообразия, но никаких полезных веществ из нее мы не получаем.

«Есть такое понятие «дополнительный сахар», и его составляющая не должна превышать у взрослого человека 30-50 грамм в сутки. Если мы говорим про здорового человека без лишнего веса, то нет необходимости переходить на сахарозаменители. Если же все-таки есть риск того, что сахара в рационе слишком много, то можно частично использовать сахарозаменители. В целом они безопасны», — сказала эксперт.

Она добавила, что у некоторых людей все-таки есть индивидуальная непереносимость и чувствительность к сахарозаменителям.

«Есть сахарозаменители на основе спиртов, и при избыточном употреблении некоторые люди могут увидеть изменения в пищеварительной системе, например, боли в животе, вздутие, дискомфорт, нарушение стула», — поделилась диетолог.

По ее рекомендациям, нужно употреблять сладости те, которые нравятся по вкусу, иначе организм не получит нужного удовольствия и будет просит еще.

«Можно обратить внимание на сладости с яблочным пектином или другими фруктовыми соками: пастила, зефир, мармелад. Они содержат растворимые пищевые волокна, которые поддерживают микробиоту кишечника. Сухофрукты тоже содержат питательные вещества», — сообщила специалист.

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Юннатов из Серпухова приняли в ряды «Движения первых»
18 октября 2024, 18:24

Фото: пресс-служба администрации г.о. Серпухов

Церемонию вступление в ряды «Движения первых» провели для учеников младших классов Туровской школы, которые создали первичную ячейку юннатов на территории округа Серпухов, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.
В мероприятии приняли участие представители лесничества «Русский лес» и старшеклассники Туровской школы из школьного лесничества «Родничок».
«Школьное лесничество «Родничок» при Туровской школе под руководством учителя биологии и химии Ирины Васильевой отличается активностью и неподдельным интересом к природе. Сегодня в нашем полку прибыло. (…) Мы намереваемся тесно сотрудничать с юннатами», — сказал гость церемонии старший участковый лесничий Андрей Борзых.
Отмечается, что Андрей Борзых. Ранее сам закончил Туровскую школу.

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