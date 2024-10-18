Минобороны показало видео возвращения российских военных из плена

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Министерство обороны России показало кадры российских солдат, вернувшихся из плена в Украине. Видео опубликовано на канале ведомства в Telegram.
На видео запечатлено, как солдаты в темноте садятся в автобус. Один из бойцов комментирует свое возвращение домой.
«Мы духом сильны, не надо отчаиваться», – высказался о возвращении домой один из бойцов.
Ранее первый заместитель председателя Комитета Государственной Думы по международным делам Алексей Чепа призвал к новому обмену пленными с Украиной.
14 сентября Министерство обороны России объявило об обмене пленными с Украиной по схеме «103 на 103». В результате переговоров 103 российских военнослужащих, захваченных в Курской области, были возвращены с территорий, контролируемых киевским режимом.
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Александр Климов