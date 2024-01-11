Самолёт «Уральских авиалиний», приземлившийся в поле, распилят на металлолом

Фото: РИА Новости/РИА Новости
Самолёт «Уральских авиалиний», совершивший аварийную посадку в поле под Новосибирском, будет разобран на части и утилизирован. Об этом пишет Telegram-канал SHOT.
Отмечается, что самолёт распилят на металлолом. Из самолёта будет изъята самая ценная аппаратура, после чего основной каркас вывезут с поля. К такому решению специалисты пришли, тщательно проанализировал ситуацию и проведя ряд экспертиз.
Также издание подчёркивает, что возможность восстановления воздушного судна не рассматривается из-за дороговизны ремонта. К тому же, в дальнейшем такой самолёт нельзя эксплуатировать.
Напомним, что самолёт «Уральских авиалиний» совершил аварийную посадку 12 сентября 2023 года. Предварительно отмечается, что у самолёта отказала гидравлика. В момент совершения экстренной посадки в пшеничное поле на борту находились порядка 170 человек, из которых 23 ребёнка.
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Также издание подчёркивает, что возможность восстановления воздушного судна не рассматривается из-за дороговизны ремонта. К тому же, в дальнейшем такой самолёт нельзя эксплуатировать.
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Анастасия Чинкова