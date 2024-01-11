Самолёт «Уральских авиалиний», приземлившийся в поле, распилят на металлолом

Координатора «Левого фронта» Сергея Удальцова в настоящее время допрашивают следователи. Против него возбуждено уголовное дело об оправдании терроризма.

По сообщению телеграм-канала «Раньше всех. Ну почти», утром в квартиру активиста пришли правоохранители и провели там обыск. Сообщается также, что поводом для уголовного преследования Удальцова стал пост, опубликованный им в телеграм.



21 декабря 2023 года лидер «Левого фронта» был задержан полицейскими во время акции на Красной площади. Удальцов уточнил, что мероприятие было посвящено дню рождения Иосифа Сталина. Он утверждал, что участвовал в акции совместно с представителями КПРФ и она была согласована с властями.



Тогда суд приговорил Удальцова к 40 часам обязательных работ за нарушение порядка проведения митинга из-за того, что он пытался развернуть красный флаг с изображением Сталина. Активист заявил, что будет намерен обжаловать решение суда.

Александр Бойцов