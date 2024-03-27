Сбербанк сообщил об изменении условий выдачи льготной ипотеки

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В Сбербанке сообщили об изменении условий выдачи льготной ипотеки, передает «Коммерсантъ»
В частности, с 28 марта банк отменит требования субсидирования льготных ипотек со стороны застройщиков для своих зарплатных клиентов. А с 4 апреля «Сбер» перестанет требовать субсидировать льготные ставки для застройщиков, которые находятся на проектном финансировании банка.
Ранее председатель Центробанка Эльвира Набиуллина заявила, что массовая льготная ипотека в стране должна закончиться летом 2024 года и больше не возобновляться.
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«Мы находимся в постоянном диалоге с нашими клиентами и партнерами. Ранее мы отмечали, что найдем сегменты клиентов, которым предложим более выгодные и комфортные условия по ипотеке», — заявил директор дивизиона «Домклик» Сбербанка Алексей Лейпи.
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Ювелина Бернст