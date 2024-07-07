Сбежавшая в США дочь Владимира Машкова попросила помощи у спецслужб РФ

Фото: РИА Новости/ Екатерина Чеснокова
Мария Машкова, дочь худрука театра Табакова Владимира Машкова, обратилась за помощью к российским спецслужбам из-за проблем с мошенниками в США. Об этом стало известно из ее социальных сетей.
Женщина опубликовала пост, в котором сообщила о фальшивых запросах денег от ее имени и указала данные предполагаемых злоумышленников. Машкова призвала своих подписчиков быть бдительными и не попадаться на уловки мошенников.
Актриса также заявила о наличии фейковых аккаунтов сотрудников ФСБ, которые, по ее словам, подписаны на ее аккаунт.
Ранее сообщалось, что Мария Машкова стала гражданкой США. Она сообщила, что рада новому этапу в своей жизни и считает себя «новым человеком». В Штатах она продолжает заниматься актерской деятельностью.
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Актриса также заявила о наличии фейковых аккаунтов сотрудников ФСБ, которые, по ее словам, подписаны на ее аккаунт.
Ранее сообщалось, что Мария Машкова стала гражданкой США. Она сообщила, что рада новому этапу в своей жизни и считает себя «новым человеком». В Штатах она продолжает заниматься актерской деятельностью.
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Екатерина Коршунова