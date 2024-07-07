Стюардесса рассказала о неочевидной опасности для пассажиров самолетов

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Бортпроводница Екатерина Архангельская сообщила в беседе с РИА Новости об угрозе, которую пассажиры самолетов обычно игнорируют.
По словам стюардессы, на высоте зачастую обостряются симптомы опасных вирусных заболеваний. В особенности, речь идет о пассажирах, которые летят из стран, где регулярно возникают вспышки лихорадок — желтой, Эбола, денге.
Архангельская отметила, что это намного страшнее и чаще встречается, чем экстренные посадки воздушного судна. Бортпроводница подчеркнула, что вирус невозможно контролировать, а в условиях замкнутого пространства он легко распространяется.
Если такой случай все-таки произошел, то для зараженных выделяется отдельный туалет, человека изолируют от других пассажиров, а уход производит только один член экипажа, добавила Архангельская. Она заключила, что на внутренних рейсах также можно столкнуться со вспышкой ротавируса, особенно летом.
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Архангельская отметила, что это намного страшнее и чаще встречается, чем экстренные посадки воздушного судна. Бортпроводница подчеркнула, что вирус невозможно контролировать, а в условиях замкнутого пространства он легко распространяется.
Если такой случай все-таки произошел, то для зараженных выделяется отдельный туалет, человека изолируют от других пассажиров, а уход производит только один член экипажа, добавила Архангельская. Она заключила, что на внутренних рейсах также можно столкнуться со вспышкой ротавируса, особенно летом.
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Екатерина Коршунова