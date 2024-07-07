«Не хочется умереть глупо»: актер Батурин рассказал, как жена отговорила идти на СВО

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Российский актёр Юрий Батурин рассказал, что дважды намеревался принять участие в спецоперации на территории Украины, однако супруга не пустила его на фронт. Об этом сообщает издание «Стархит».
Батурин сообщил, что первый раз супруга не отпустила его на СВО, обосновав свою позицию тем, что на фронте холодно, а второй раз она заявила, что «наши наступают, все нормально», поэтому необходимости поездки мужа на СВО нет.
Актер добавил, что не боится отдать свою жизнь за Родину и хотел бы принести народу пользу.
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Актер добавил, что не боится отдать свою жизнь за Родину и хотел бы принести народу пользу.
«Мне не хочется умереть глупо – поперхнуться, оступиться. Хочется, чтобы моя смерть принесла пользу народу», – подытожил звезда сериалов.Читайте также:
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