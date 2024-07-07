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«Не хочется умереть глупо»: актер Батурин рассказал, как жена отговорила идти на СВО

Актер Юрий Батурин рассказал о желании уйти на СВО
07 июля 2024, 09:41
Фото: iStock/Longfin Media

Фото: iStock/Longfin Media

Российский актёр Юрий Батурин рассказал, что дважды намеревался принять участие в спецоперации на территории Украины, однако супруга не пустила его на фронт. Об этом сообщает издание «Стархит».
Батурин сообщил, что первый раз супруга не отпустила его на СВО, обосновав свою позицию тем, что на фронте холодно, а второй раз она заявила, что «наши наступают, все нормально», поэтому необходимости поездки мужа на СВО нет.

Актер добавил, что не боится отдать свою жизнь за Родину и хотел бы принести народу пользу.



«Мне не хочется умереть глупо – поперхнуться, оступиться. Хочется, чтобы моя смерть принесла пользу народу», – подытожил звезда сериалов.
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Сбежавшая в США дочь Владимира Машкова попросила помощи у спецслужб РФ
07 июля 2024, 10:02

Фото: РИА Новости/ Екатерина Чеснокова

Мария Машкова, дочь худрука театра Табакова Владимира Машкова, обратилась за помощью к российским спецслужбам из-за проблем с мошенниками в США. Об этом стало известно из ее социальных сетей.
Женщина опубликовала пост, в котором сообщила о фальшивых запросах денег от ее имени и указала данные предполагаемых злоумышленников. Машкова призвала своих подписчиков быть бдительными и не попадаться на уловки мошенников.

Актриса также заявила о наличии фейковых аккаунтов сотрудников ФСБ, которые, по ее словам, подписаны на ее аккаунт.

Ранее сообщалось, что Мария Машкова стала гражданкой США. Она сообщила, что рада новому этапу в своей жизни и считает себя «новым человеком». В Штатах она продолжает заниматься актерской деятельностью.

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Стюардесса рассказала о неочевидной опасности для пассажиров самолетов

«Не хочется умереть глупо»: актер Батурин рассказал, как жена отговорила идти на СВО
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#сво
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В Сергиевом Посаде открыли обновленный лесопарк «Загорское море»
07 июля 2024, 09:50

Фото: официальный Telegram-канал губернатора Московской области Андрея Воробьёва

Губернатор Московской области Андрей Воробьёв написал в своем Telegram-канале об открытии обновленного лесопарка «Загорское море» в Сергиевом Посаде.
Глава региона отметил, что лесопарк постарались сделать максимально комфортным для отдыха. Уточняется, что площадь благоустройства составила 50 га.

В лесопарке произвели санитарную очистку леса, установили видеонаблюдение и освещение, восстановили газоны. Также в «Загорском море» оборудовали подъездную дорогу, лыжную трассу и пешеходные дорожки, а также сделали зоны тихого отдыха с качелями.

Воробьёв подчеркнул, что в Подмосковье открыты уже 26 лесопарков. До конца года в порядок приведут еще одиннадцать — по два в Одинцовском и Подольске, по одному в Химках, Лыткарино, Красногорске, Наро-Фоминском, Чехове, Пушкинском и Клину, добавил губернатор.

Воробьёв также выразил надежду, что жителям понравился данный результат работы.

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#губернатор
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Стюардесса рассказала о неочевидной опасности для пассажиров самолетов
Бортпроводник Архангельская: вспышка вируса на борту опаснее аварийной посадки
07 июля 2024, 08:26

Фото: iStock/Diy13

Бортпроводница Екатерина Архангельская сообщила в беседе с РИА Новости об угрозе, которую пассажиры самолетов обычно игнорируют.
По словам стюардессы, на высоте зачастую обостряются симптомы опасных вирусных заболеваний. В особенности, речь идет о пассажирах, которые летят из стран, где регулярно возникают вспышки лихорадок — желтой, Эбола, денге.

Архангельская отметила, что это намного страшнее и чаще встречается, чем экстренные посадки воздушного судна. Бортпроводница подчеркнула, что вирус невозможно контролировать, а в условиях замкнутого пространства он легко распространяется.

Если такой случай все-таки произошел, то для зараженных выделяется отдельный туалет, человека изолируют от других пассажиров, а уход производит только один член экипажа, добавила Архангельская. Она заключила, что на внутренних рейсах также можно столкнуться со вспышкой ротавируса, особенно летом.

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#самолет
#вирус
#изоляция
#симптомы
#уход
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Жителей Нальчика оштрафуют за отказ от прослушивания гимна России
07 июля 2024, 06:00

Фото: iStock/Karl-Hendrik Tittel

В Нальчике родителей некоторых школьников оштрафуют за то, что они открыто отказались слушать гимн России, передает Telegram-канал Mash Gor.
Инцидент произошел во время выпускного вечера. Когда заиграл государственный гимн, восемь человек продолжили сидеть. В это время их дети закрывали уши руками.

На родителей выпускников был составлен протокол за нарушение официального использования гимна России.

Ранее на инцидент отреагировал заместитель председателя комитета Государственной думы по обороне Андрей Картаполов. Он заявил, что направил властям запрос для правовой оценки запечатленной на видео ситуации.

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#штраф
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#выпускники
#россия
#госдума
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Экс-глава Сергокалинского района Дагестана Омаров побывал дома после ареста
07 июля 2024, 05:43

Фото: Sayan_Moongklang

Бывший глава Сергокалинского района Дагестана Магомед Омаров смог посетить дом после ареста за мелкое хулиганство, но уже на следующую ночь был задержан по подозрению в отмывании денег, передает РИА Новости со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.
«Он был дома, но потом ночью прошло задержание», – сообщил собеседник агентства.

Омаров был задержан в субботу вечером, 6 июля, в своем доме в селе Сергокала. Его доставили в Махачкалу. Сообщается, что он числится обвиняемым по делу о мошенничестве.

Омаров, отец ликвидированных террористов из Дагестана, отбыл десять суток административного ареста за мелкое хулиганство и был освобожден 5 июля.

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#дагестан
#задержание
#хулиганство
#мошенничество
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Россиян предупредили о новых погодных рекордах
Вильфанд: в ряде регионов России ожидается аномальная жара
07 июля 2024, 03:39

Фото: iStock/lamyai

На следующей неделе во многих регионах России ожидаются аномально высокие температуры, заявил в беседе с РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
«В Астраханской, Волгоградской, Ростовской областях в ближайшие дни будет 40-42 градуса, в Краснодарском каре – 39-41. Очень жаркая погода на юге Дальнего Востока – в Бурятии – 37, в Забайкалье – 39-41 градус, на юге Амурской области – 35-36, в Иркутской области, на западе Якутии – 32-37 градусов», – сообщил он.

Как отмечает Вильфунд, вместе с необычно высокими температурами в Ростовскую и Ставропольскую области придут сильные дожди, грозы и порывы ветра до 23-25 метров в секунду.

5 июля в Крыму было объявлено штормовое предупреждение из-за аномальной жары. С 7 по 11 июля средняя температура на полуострове поднимется на 7 градусов выше климатической нормы. Ожидается, что в эти дни она достигнет плюс 33-38.

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#якутия
#забайкальский край
#бурятия
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Трижды судимая бывшая участника «Пацанок» устроилась на работу в детский лагерь
07 июля 2024, 02:12

Фото: istockphoto/cheshka

Бывшая участница шоу «Пацанки» Вера Федоренко, трижды судимая, устроилась воспитательницей в детский лагерь. Экс-участница проекта Ирина Соловьева, с которой девушка подралась во время съемок, написала заявление в Генеральную прокуратуру (ГП) России, передает Telegram-канал Mash.
Впервые Федоренко была приговорена к девяти годам тюремного заключения за непреднамеренное лишение жизни человека. Второй – за разбой по отношению к несовершеннолетним. Третий раз она попала в тюрьму сразу после освобождения – в 2022 году она украла банковскую карту на вокзале в Сочи.

Спустя девять месяцев девушку отпустили, она отправилась на съемки восьмого сезона шоу «Пацанки», где у нее произошла ссора с 53-летней актрисой Ириной Соловьевой, написавшей заявление в полицию.

26 июня Федоренко выложила в соцсетях видео в футболке с надписью «Воспитатель». По ее словам, она приехала на смену в лагерь благотворительной организации «Дикони». Соловьева, увидев ролик, обратилась в Генпрокуратуру с просьбой проверить девушку и разобраться, как человек с судимостью может воспитывать детей.

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#детские лагеря
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По всей территории Нигерии отключили электричество из-за сбоя на энергосетях
07 июля 2024, 02:04

Фото: iStock/Felipe_Barroso

По всей территории Нигерии отключили электричество из-за сбоя на энергосетях. Об этом со ссылкой на главу отдела коммуникаций ресурсоснабжающей компании Enugu Эмека Эзе сообщил ТАСС. По его словам, крупный сбой системы произошел в 15:09 (17:09 по московскому времени).
«Причиной стала потеря электроснабжения в юго-восточных штатах страны, что вызвало затем выход из строя всей сети», – пояснил руководитель отдела.
Всех подробностей аварии Эзе раскрывать не стал.

Последние годы в Нигерии, по данным ТАСС, происходят общенациональные перебои в подаче энергии, которые связаны с авариями на сильно изношенных электростанциях и сетях.

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#нигерия
#модернизация
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Народные приметы на 7 июля 2024: традиции и что нельзя делать на Ивана Купалу
Народный праздник Ивана Купалы отмечается 7 июля
07 июля 2024, 00:00

Фото: iStock/Kharchenko_irina7

7 июля 2024 года – большой праздник, когда православные отмечают Рождество Иоанна Предтечи, а в народе – это день Ивана Купалы. О традициях и приметах на 7 июля, а также что можно и что нельзя делать в этот день, расскажет редакция «Радио 1».

Рождество Иоанна Крестителя

Фото: iStock/vesilvio
Иоанн Предтеча — это самый почитаемый в христианстве святой после Божией Матери и главный пророк. Как гласит Евангелие, он был ближайшим соратником Иисуса, который предсказал его пришествие, а также крестил Христа в водах реки Иордан. Иоанн Креститель вел аскетичную жизнь в пустыне, призывая иудеев к покаянию и проповедуя священные омовения для очищения. Именно эти обряды и стали в будущем священным Таинством Крещения.

Рождество Иоанна Предтечи празднуется в честь рождения малыша, ставшего затем пророком, у праведной и престарелой пары — Захарии и Елисаветы.

День Ивана Купалы

Фото: iStock/cassinga
Иван Купала – народный праздник, уходящий корнями в языческие времена, но с приходом церкви смешавшийся с христианством. Изначально он проводился с 20 на 21 июня, в самую короткую ночь в году, и назывался просто Купало. Славяне верили, что в эту пору нечисть особенно сильна и выползает их своих убежищ, потому народ гуляньями и обрядами отпугивал ее.

После Крещения Руси народный праздник вскоре смешался с Рождеством Иоанна Предтечи и обрел другие смыслы. Языческие обряды в озерах и реках получили новое значение и стали ассоциироваться с Крещением Христа, а к названию «Купало» присоединилось имя святого.

Приметы на Ивана Купалу

Обряды у костров

Фото: iStock/Dawid Kalisinski Photography
Первые мысли, когда слышишь о празднике Ивана Купалы, – это люди в белых льняных рубашках, прыгающие ночью через костер. Этот обряд восходит к глубоко языческим временам, до того, как праздник смешался с христианскими традициями. Так для чего предки прыгали через костер?
  • огню в ночь на Купалу приписывали очищающие свойства, избавляющие от напастей и неприятностей в будущем;
  • прыжок через костер, согласно верованиям, дарил удачу и счастье на весь следующий год;
  • считалось, что молодая пара, перепрыгнувшая огонь, будет неразлучна до конца жизни;
  • если между двух костров провести свой скот, по поверью, животные не будут болеть;
  • в огне на Купалу сжигали одежду и вещи больных людей, надеясь, что так недуг больше не вернется.

Обряды у воды

Фото: iStock/Vitalii Petrushenko
День Ивана Купалы и до прихода православия имел много традиций, связанных с водой, а когда он прирос к Рождеству Иоанна Предтечи, купания в реках и озерах еще больше укоренились в народных гуляньях. Главной особенностью воды на Купалу, как и огня, считали очищение.

  • люди верили, что любая вода на Купалу обладает исцеляющими свойствами;
  • купание в реках, озерах и других водоемах считали целебным, избавляющим от любых болезней;
  • колодезная вода, согласно поверьям, очищала разум и прогоняла злые помыслы;
  • тем, кто отказывался от массового купания в этот день, предрекали одиночество.

Обряды с цветами

Фото: iStock/Elena Vilkova
Праздник Ивана Купалы в языческие времена был неразрывно связан с природой во всех ее проявлениях. Люди отмечали его в полях, на опушках лесов и берегах рек, проводя там всю ночь и весь день. Потому многие приметы тесно связано с цветами и растениями.

  • самый известный ритуал на Ивана Купалу заключался в поиске цветка папоротника, который согласно верованиям, расцветал лишь на миг ровно в полночь. Тому, кто его найдет, обещалось вечное счастье, богатства и сокровенные знания об устройстве вселенной. Разные поверья по-своему описывали внешний вид цветка – кто-то говорил о маленьком серебристом ростке, а кто-то об огромном алом бутоне;
  • еще одна распространенная примета на Купалу – плетение венков. Днем их носили на голове, а вечером отпускали в реки. Той, чей венок уплывет дальше всех, обещали жить дольше всех. Тем, у кого он расплелся, говорили, что не будет замужества в грядущем году. Утонувший венок связывали с бедами и болезнями;
  • на Купалу было принято заготавливать банные веники. Люди считали, что срезанные и высушенные в этот день растения становились целебными на весь год.

Приметы про погоду на Ивана Купалу

Фото: iStock/alex_ugalek
Предки внимательно следили за погодой и природой на Купалу, веря, что многое узнают о будущем урожае, зиме и осени.
  • дождь на Купалу связывали с приходом жары через неделю, которая продержится до конца лета;
  • обильную росу считали предвестником богатого урожая;
  • безоблачное звездное небо приписывали к обилию грибов осенью;
  • с грозой на Ивана Купалу предрекали отсутствие урожая орехов;
  • громкое пение кукушки, по поверьям, говорило о холодной осени;
  • звонкий стрекот сверчка связывали с мягкой зимой.

Почему нельзя купаться на Ивана Купалу?

Фото: iStock/Johannes979
Многие слышали, что в день Ивана Купалы нельзя купаться. Однако это правда лишь отчасти. Заходить в воду нельзя было за сутки до праздника и ночью, а на следующий день, наоборот, купаться было нужно.

Что нельзя делать в День Иоанна Предтечи

Фото: iStock/Iuliia Zavalishina
Важно сказать, что православная церковь выступает категорически против различных примет, народных верований и предрассудков. Верующие в этот день должны отказаться от всевозможных обрядов и встретить праздник по-христиански.

Что можно делать

Перед днем Рождества Иоанна Крестителя во всех храмах состоится всенощное бдение. На сам праздник пройдет Божественная литургия.

Православным на Рождество Иоанна Предтечи рекомендуют читать молитвы святому – о покаянии грешников, помощи заключенным, приходе к вере некрещенных и сектантов, так сам Креститель проповедовал раскаяние за грехи.

Что нельзя делать

В день Рождества Крестителя запрещаются заупокойные и поминальные молитвы, шумные алкогольные застолья, тяжелый труд и ссоры. Вместе с тем запрещено есть мясо, молочные продукты и яйца, так как праздник выпадает на время Петровского поста. Однако можно употреблять рыбу и выпить немного красного вина.

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