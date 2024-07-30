Щёлковскую школу №3 откроют после капремонта в сентябре

Фото: пресс-служба администрации г. о. Щёлково
Готовность школы №3 в городском округе Щёлково, где сейчас проходит капитальный ремонт, уже превышает 90%. Об этом сообщили в пресс-службе администрации муниципалитета.
«На объекте трудятся 76 человек. Сейчас идут работы по монтажу утеплителя, отделке фасада, устройству кровли, монтажу панелей. Продолжаются благоустройство территории, уборка помещений и вывоз мусора. Скоро начнётся установка мебели и оборудования в классах и спортзалах. Капремонт проходил в 2024 году, открытие школы запланировано на сентябрь», – говорится в сообщении.Как отметили в администрации, здание площадью более 4420 кв. м. было построено в 1970 году.
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