Глава Щёлкова Булгаков провёл выездную администрацию в деревне Огуднево

Фото: пресс-служба администрации г.о. щёлково
Глава городского округа Щёлково Андрей Булгаков обсудил актуальные вопросы с жителями деревни Огуднево в ходе выездной администрации, на встречу с властями муниципалитета пришли около 30 человек, сообщает пресс-служба муниципалитета.
«Большинство поднятых на встрече вопросов удастся решить уже в этом году», — отметил Андрей Булгаков.В частности, просьбу местной жительницы отсыпать крошкой подъездную дорогу к земельным участкам планируется выполнить до конца лета. А ремонт резинового покрытия спортплощадки в селе Петровское, о чём жители также попросили в ходе встречи, проведут в течение месяца. Кроме того, по запросу жителей будет отремонтирован подъезд в одном из домов, а у соседнего дома установят лавочку во дворе и высадят живую изгородь. Будет исполнен и ряд других поручений.
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