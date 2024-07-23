В Щёлкове идёт масштабный капремонт теплосетей и котельных к зиме

Фото: пресс-служба администрации г. о. Щёлково
В городском округе Щёлково продолжается подготовка к зиме. В этом году там идёт масштабная модернизация котельных и сетей. О её ходе глава округа Андрей Булгаков рассказал на еженедельном оперативном совещании, сообщили в пресс-службе администрации муниципалитета.
«Завершён капитальный ремонт тепловых сетей на ул. Комсомольская от котельной на ул. Сиреневая. Готовность участка от котельной №1 в микрорайоне Щёлково-7 составляет 90%», – информировал Булгаков.По его словам, продолжается капремонт центрального теплового пункта-1 в Щёлково-3; котельный на ул. Сиреневая и Институтская; котельной №3 на ул. Текстильщиков; котельной на ул. Московская. Начинается строительство двух котельных во Фрянове.
«Традиционно разобрали обращения жителей. По всем темам видим снижение. Есть точечные недоработки управляющих компаний и подрядчиков в домах и дворах. Их максимально оперативно исправляем», – отметил Булгаков.Он добавил, что в субботу в парке Усадьбы Фряново состоится костюмированный бал. А 24 июля пройдёт очистка берегов Большого Медвежьего озера.
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Лора Луганская