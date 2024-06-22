Секс-работникам в Бельгии разрешат официальное трудоустройство

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Секс-работникам в Бельгии будет разрешено работать официально и заключать соответствующие договоры, сообщил телеканал Euronews.
Отмечается, что это станет возможным благодаря закону, принятому правительством Бельгии в мае 2024 года. Теперь работник индустрии сможет заключить трудовой договор с сертифицированным работодателем. Также ему будут доступны отпуск по беременности и родам, пособие по безработице и медицинская страховка.
По закону, работодатель должен иметь штаб-квартиру в Бельгии, пройти проверку на судимости и получить разрешение на работу. В свою очередь, сотрудник имеет право отказаться от обслуживания клиентов в любое время.
Ранее в Бельгии был принят закон, предоставляющий сутенерам возможность подавать жалобу на проституток. Проституция была декриминализована в марте 2022 года. Однако закон о работе в секс-индустрии был принят только в мае 2024 года.
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По закону, работодатель должен иметь штаб-квартиру в Бельгии, пройти проверку на судимости и получить разрешение на работу. В свою очередь, сотрудник имеет право отказаться от обслуживания клиентов в любое время.
Ранее в Бельгии был принят закон, предоставляющий сутенерам возможность подавать жалобу на проституток. Проституция была декриминализована в марте 2022 года. Однако закон о работе в секс-индустрии был принят только в мае 2024 года.
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Александр Климов