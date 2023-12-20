В Москве проститутка избила полицейского во время попытки задержания

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В Москве проститутка избила полицейского металлической ложкой для обуви и распылила ему в глаза перцовый баллончик во время попытки задержания. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.
Лейтенант вызвал дополнительный наряд полиции. Девушку задержала и доставили в отдел. Пострадавшего полицейского отправили в больницу. Там у него ожоги обоих глаз и лица первой степени, а также ушибы мягких тканей головы. Там ему была оказана первая помощь, после чего сотрудник вернулся на службу.
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