Сексолог Cтюарт объяснила повышение интереса к сексу во время каникул

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Повышение либидо и сексуальной активности во время новогодних праздников и каникул можно объяснить ростом тревожности и ментальной нагрузки. Об этом в разговоре с порталом Scary Mommy рассказала сексолог Марла Рене Стюарт.
«Очень много связанных с праздниками стресса и тревожности, и сексуальная разрядка может в этом помочь. Кроме того, в это время у людей разыгрывается фантазия: они фантазируют о сказочных персонажах, например, Санта-Клаусе», — пояснила специалист.Кроме того, по её словам, в новогодние праздники люди, как правило, готовы к сексу в любую минуту, поскольку рядом члены семьи, а времени «катастрофически не хватает из-за дел».
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