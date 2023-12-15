Радио1
Главная / Новости / Общество/ Сексолог Cтюарт объяснила повышение интереса к сексу во время каникул

Сексолог Cтюарт объяснила повышение интереса к сексу во время каникул

15 декабря 2023, 04:20
Фото: iStock/shironosov

Фото: iStock/shironosov

Повышение либидо и сексуальной активности во время новогодних праздников и каникул можно объяснить ростом тревожности и ментальной нагрузки. Об этом в разговоре с порталом Scary Mommy рассказала сексолог Марла Рене Стюарт.

«Очень много связанных с праздниками стресса и тревожности, и сексуальная разрядка может в этом помочь. Кроме того, в это время у людей разыгрывается фантазия: они фантазируют о сказочных персонажах, например, Санта-Клаусе», — пояснила специалист.

Кроме того, по её словам, в новогодние праздники люди, как правило, готовы к сексу в любую минуту, поскольку рядом члены семьи, а времени «катастрофически не хватает из-за дел».

Читайте также:

Сексолог Мюррей назвала пять неочевидных способов улучшить прелюдию в сексе

Сексолог назвала диету, полезную для сексуального здоровья мужчин и женщин

Сексолог Варра назвала три главные проблемы пар в постели
#секс
#каникулы
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Стал известен порядок уничтожения беспилотников в России
ТАСС: МВД утвердило порядок подавления и уничтожения беспилотников любого вида
15 декабря 2023, 03:23

Фото: iStock/valio84sl

Российское МВД утвердило порядок принятия решений о подавлении и уничтожении всех видов беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) в целях защиты жизни и здоровья людей, а также перечень должностных лиц полиции, уполномоченных на принятие соответствующего решения. Об этом пишет ТАСС.
Согласно документу, сбить дрон можно «посредством подавления или преобразования сигналов его дистанционного управления, воздействия на пульты управления, повреждения или уничтожения беспилотных аппаратов».

При этом уполномоченное должностное лицо должно, во-первых, оценить характер и степень опасности подобного решения, а во-вторых — учесть всю ту информацию, поступившую из центра Единой системы организации воздушного движения РФ, которая касается использования беспилотниками российского воздушного пространства.

Приказ МВД также утверждает перечень должностных лиц полиции, уполномоченных на принятие «решения о пресечении функционирования БПЛА». В него в том числе включены министр внутренних дел, его заместители, руководители центрального аппарата ведомства, руководители территориальных органов МВД вместе со своими заместителями и т.д.

Читайте также:

Минобороны РФ: Российские системы ПВО уничтожили более 40 БПЛА ВСУ

В России создали систему «свой-чужой» для беспилотников

В Орловской области обезвредили украинский дрон
#мвд
#беспилотник
#бпла
#правила
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В Госдуме разрешили медикам скорой оказывать помощь пациентам без их согласия
15 декабря 2023, 02:14

Фото: iStock/Semen Salivanchuk

Депутаты Госдумы в ходе пленарного заседания приняли во втором и третьем чтении законопроект, который разрешает сотрудникам скорой помощи при наличии угрозы для жизни пациента осуществлять медицинское вмешательство без его согласия. Об этом пишет ТАСС.
Действующее законодательство гласит, что в случаях, когда гражданин не может выразить своё согласие на оказание медицинского вмешательства, такое решение должен принимать консилиум врачей. Но разработчики законопроекта подчеркнули, что собрать консилиум в условиях экстренного оказания помощи не представляется возможным.

Согласно новым правилам, медики смогут в случае угрозы для жизни пациента оказывать помощь незамедлительно, не дожидаясь его согласия.

Читайте также:

Путин поручит оценить строгость наказания за экономические преступления

В Государственной думе сформировали рабочую группа по вопросам миграции

Губернатор Старовойт выступил против запрета абортов
#помощь
#медики
#госдума
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Глава британского МИД Кэмерон рассказал, что у него жили украинские беженцы
15 декабря 2023, 00:44

Фото: iStock/IR_Stone

Глава МИД Великобритании Дэвид Кэмерон рассказал, что у него дома какое-то время проживала семья украинских беженцев. Об этом пишет Sky News.
Кэмерон также отметил факт наращивания культурных связей между Украиной и Великобританией.

Ранее сообщалось, что правительство Ирландии решило сократить пособия для беженцев с Украины почти в шесть раз. Теперь оно будет составлять 38,8 евро вместо 220 евро еженедельно.

Читайте также:

РБК: В ПВР для украинских беженцев продолжают оставаться 25 000 человек

Немцы вышли на протесты против открытия центра для беженцев

NRK: Норвегия ужесточила условия жизни украинских беженцев
#украина
#великобритания
#беженцы
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В Краснодаре упали цены на яйца и мясо птицы после звонка на прямую линию Путина
РИА Новости: Прямая линия Путина привела к падению цен на яйца в Краснодаре
15 декабря 2023, 00:12

Фото: iStock/jchizhe

Жительница Краснодара, которая задала президенту России Владимиру Путину вопрос об увеличении цен на яйца и мясо птицы во время его прямой линии 14 декабря, рассказала РИА Новости, что цены на них на местном рынке опустились после её выступления.
«Люди звонят и говорят, что у нас на рынке цены опустили на яйца, у нас крылышки подешевели сегодня. Так, десяток яиц стоил 220 рублей, теперь — 180 рублей», — отметила Ирина Акопова.

Президент России Владимир Путин, подводя итоги года, заявил, что рост цен на куриное яйцо спровоцировано увеличением спроса, однако он признал, что к этому привел сбой в работе российского правительства. Президент объяснил рост цен на куриные яйца ростом потребительского спроса, при этом объемы производства остались на прежнем уровне. Во время не был открыт импорт в должном объеме, отметил Путин, заверив, что необходимые решения будут приняты в ближайшее время.

Глава Минсельхоза РФ Дмитрий Патрушев назвал меры по стабилизации цен на куриные яйца.  Он отметил, что в России происходит увеличение объёмов собственного производства, а торговые сети переходят на долгосрочные контракты, чтобы получать прогнозируемые объёмы продукции. Также будут обнулены импортные пошлины для поставок яиц из недружественных государств.

Кроме того, в связи с нестабильной ситуацией с подорожавшими почти в полтора раза яйцами, было принято решение об обнулении с 1 января 2024 года таможенных пошлин на ввоз в страну 1,2 миллиарда единиц продукции. Уточняется, что обнуление будет действовать в течение полугода.


Читайте также:

Путин рассказал, кто виноват в росте цен на яйца

В Минсельхозе рассказали о работе над стабилизацией цен на яйца

Экономист Прикладова назвала вероятную цену яиц из Турции в РФ
#прямая линия
#яйца
#мясо
#цены
#рынок
#краснодарский край
#владимир путин
Следите за нашими новостями
в удобном формате
«Фобос»: На Солнце произошла самая сильная вспышка за последние шесть лет
14 декабря 2023, 23:50

Фото: iStock/solarseven

Метеорологи центра погоды «Фобос» сообщили о мощнейшей за шесть лет вспышке на Солнце. Она была зафиксирована 14 декабря около 20:00 мск.
«Вспышка интенсивностью Х2,8 — самая мощная с начала нынешнего года. До этого в лидерах солнечных протуберанцев было явление 17 февраля, его интенсивность составила Х2,2 балла. Последний раз вспышки подобной силы на ближайшей к нам звезде зафиксированы в 2017 году», — говорится в сообщении метеорологов.

Подобные активные события на Солнце зачастую предвещают магнитные бури. Ближайшая из них ожидается в субботу.

В начале декабря из-за сильной магнитной бури небо над Сибирью и Дальним Востоком озарило северное сияние.

Читайте также:

Москвичей предупредили о полярном сиянии из-за сильнейшей магнитной бури

Корональная дыра атаковала Землю: для кого опасны магнитные бури, как спастись

Терапевт Тимощенко: здоровый сон и отказ от алкоголя победят магнитную бурю
#солнце
#метеоролог
#погода
#магнитные бури
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Рисунки с конкурса «Дети против коррупции» появились на баннерах в Подмосковье
14 декабря 2023, 22:20

Фото: пресс-служба ГУРБ МО

На баннерах в Подмосковье начали размещать творческие работы конкурса «Дети против коррупции». Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления региональной безопасности Московской области.
«Итоги открытого голосования по отбору творческих работ, представленных участниками конкурса, были подведены в конце июня. ГУРБ организовало размещение детских рисунков на баннерах, установленных на территории всего региона. Цель такой социальной рекламы – информировать население о возможности обратиться в управление, если им стали известны факты коррупции», – отметили в пресс-службе. 
Там добавили, что мероприятия по антикоррупционному просвещению будут проводиться в регионе в 2021-2024 годы в разных форматах.

Читайте также:

Под Солнечногорском в ходе рейда выявили более 40 нелегальных мигрантов

Жителям Подмосковья пообещали денежное вознаграждение за сдачу нелегального оружия

Подмосковное управление региональной безопасности возглавил Кирилл Карасёв


 
#гурб
#рисунки
#дети
#конкурс
#коррупция
#подмосковье
#московская область
Следите за нашими новостями
в удобном формате
За время действия программы социальной газификации в Подмосковье одобрили 4 тыс заявок
14 декабря 2023, 21:55

Фото: пресс-служба Мособлэнерго

Суммарное количество одобренных заявок на льготное подключение газа по программе социальной газификации в Подмосковье достигло 4 тыс. Об этом сообщили в пресс-службе Мособлгаза.
«На сегодня в Московской области одобрено 4 тыс заявок. Речь идёт обо всех заявках, одобренных с 1 марта 2022 года, когда начали действовать льготы по программе соцгазификации. Приём заявок продолжается», – говорится в сообщении. 
Как пояснили в ведомстве, воспользоваться программой могут жители 3,1 тыс населённых пунктов, включённых в проект. Им бесплатно проводят газ до границы земельного участка. 
 
В то же время льготные категории граждан имеют право на бесплатное проведение газа и внутри участка – до газовой плиты или другого оборудования, а также на компенсацию стоимости газовых приборов до 80 тыс рублей.

Читайте также:

В Московской области 60 населенных пунктов газифицировали по программе губернатора

Горокруг Пушкинский продолжит работы по программе «Социальная газификация» в 2024 году

К социальной газификации подключили дома 50 тыс жителей Московской области
#газ
#газификация
#социальная газификация
#программа
#льготники
#мособлгаз
#подмосковье
#московская область
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Переселенцы из аварийного жилья в посёлке Туголесский Бор получили новые квартиры
14 декабря 2023, 21:42

Фото: Минжилполитики МО

Более 130 жителей посёлка Туголесский Бор городского округа Шатура получили ключи от новых квартир по программе расселения аварийного жилья. Об этом сообщили в пресс-службе подмосковного Минстроя.
В новостройку переедут жильцы четырёх домов улиц Октябрьская, Клубная и Горького. Общая площадь расселяемого жилья составит 2,5 тыс кв м.
«В ближайшее время в городском округе Шатура отметят новоселье ещё 62 семьи, которые переедут в новостройку на улице Химиков в Рошале. Всего будет расселено более 3 тысяч «квадратов» непригодного жилья», – поделился планами министр стройкомплекса региона Владимир Локтев.
Он уточнил, что будут расселены аварийные дома на улице Октябрьской революции, Фридриха Энгельса, Третьего Интернационала №1, МОГЭС и Урицкого.
 
Читайте также:

В Подмосковье с января стартует новый этап расселения аварийных домов

Воробьёв пообещал составить план ремонта аварийных фасадов вместе с жителями посёлка Красково

Гутенёв: Идея льготной ипотеки на вторичное жильё в новых регионах правильная
 
#владимир локтев
#строительство
#министр
#дома
#аварийное жильё
#ветхое жильё
#переселение
#квартиры
#новостройки
#шатура
#подмосковье
#московская область
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Директора спортзала в Крыму допросили через три часа после жалобы детей Путину
14 декабря 2023, 20:56

Фото: РИА Новости/Мария Девахина

Директора спортивного зала в Крыму Богдана Гапона допросили следователи, после того как дети пожаловались на состояние учреждения президенту Владимиру Путину. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.
Дети обратились к главе государства 14 декабря в прямом эфире на пресс-конференции по итогам года. Они рассказали, что в спортивном зале отсутствует отопление, протекает крыша, прогнили полы, а стены покрыты плесенью. 

Уже через три часа после обращения следователи вызвали Гапона на допрос. Он рассказал, что здание было бесхозным ещё во время правления киевского режима в Крыму. Директор подчеркнул, что дети не занимались в этом зале, а ремонт был запланирован на предстоящий год. Также он не смог объяснить, каким образом дети проникли на объект и записали к нём обращение к президенту. 

Советник главы Крыма по информационной политике Олег Крючков ранее призывал не пиариться на этой ситуации, поскольку спортивный зал уже был признан аварийным строением, в котором не проводились занятия. 

Читайте также:

 Мигранты, цены за ЖКХ, пенсии и когда поднимут зарплаты: главное из заявлений Путина

Путин дал совет молодым людям в стиле Пушкина

Путин назвал главный залог успеха России
#следственный комитет
#дети
#владимир путин
#жалобы
#спорткомплекс
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Достижения.рф