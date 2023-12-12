Сексолог Мюррей назвала пять неочевидных способов улучшить прелюдию в сексе

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Сексопатолог Том Мюррей считает, что лучшая прелюдия начинается задолго до секса. При этом она не обязательно должна быть связана с половым актом, поделилась она своим мнением в беседе с HuffPost.
Специалист отметил, что прелюдией обычно называют несколько минут до секса, когда партнёры целуют и ласкают друг друга. Но прелюдия — более сложное понятие, уверена Мюррей.
Ещё одним способом улучшить прелюдию является намеренная объективизация партнёра, то есть фиксация внимания на его/её сексуальности. Сексопатолог уточнил, что невозможно постоянно воспринимать человека как объект сексуального желания. Однако если этот момент полностью исключить из общения пары, то из отношений вскоре совсем исчезнет секс, предупредила Мюррей.
Сексолог считает, что для усиления чувствительности во время прелюдии необходимо задействовать все пять органов чувств. Для этого нужно сконцентрировать внимание на любых, даже незначительных, ощущениях тела, подключать игры с ароматами, текстурами и температурами.
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«Ведите себя так, чтобы облегчить жизнь вашего партнёра: стирайте белье, водите детей в парк, следите за своевременной оплатой счетов и, конечно же, постарайтесь не совершать ошибок, которые усложняют жизнь», — цитирует издание слова собеседницы.
Сексолог считает, что для усиления чувствительности во время прелюдии необходимо задействовать все пять органов чувств. Для этого нужно сконцентрировать внимание на любых, даже незначительных, ощущениях тела, подключать игры с ароматами, текстурами и температурами.
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Диана Аванесян