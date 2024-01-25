Семь врачей новой поликлиники в Мытищах воспользовались областными программами поддержки

Фото: пресс-служба правительства МО/Константин Семенец
«У нас есть программы поддержки, в том числе для тех, кто приезжает к нам. Кому нужно жилье, оплачиваем его. (…) Конечно, самое главное — это врачи. Всегда есть те, на которых особая нагрузка. Мы постоянно ищем специалистов, важно, что вы тоже принимаете в этом участие», — сказал губернатор во время общения с медперсоналом.
В числе участников программ поддержки двое врачей, которым компенсируют аренду жилья. Ежемесячная компенсация составляет 20 тысяч рублей. Ещё двух докторов привлекли на работу в поликлинику в рамках программы «Приведи друга». А три сотрудника получили социальную ипотеку, включая заведующую поликлиникой, педиатра Татьяну Серову.
«Я приехала из Омска семь с половиной лет назад. Искала работу в Москве, но потом узнала о программе «Социальная ипотека». У меня двое детей, вопрос жилья очень актуален, поэтому я выбрала Подмосковье», — рассказала доктор Серова.
Она добавила, что документы на участие в программе подала в августе, в октябре получила сертификат, а в конце декабря уже купила квартиру.
В настоящее время поликлиника, открывшаяся только неделю назад, почти полностью укомплектована кадрами. Осталось только две вакансии — невролога и участкового терапевта.
Программа «Социальная ипотека» действует в Московской области с 2016 года. Воспользоваться ей могут медики, учителя и ряд других категорий. В рамках программы из бюджета Подмосковья оплачивается половина стоимости жилья, а в течение 10 лет компенсируются выплаты по погашению тела кредита. Сам получатель ипотеки платит только проценты по кредиту.
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