В Долгопрудном врачи спасли мужчину с переломом височной кости и гематомой мозга

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Мужчину с тяжёлой черепно-мозговой травмой, полученной при падении, спасли нейрохирурги Долгопрудненской больницы, сообщает пресс-служба Минздрава Московской области.
Пациента привезла бригада скорой помощи. Выяснилось, что 32-летний мужчина поскользнулся на льду и сильно ударился головой. Он ненадолго потерял сознание, а когда пришёл в себя, у него началась рвота и судороги.
После операции пациент некоторое время наблюдался в реанимационной палате, затем его перевели палату отделения нейрохирургии. Сейчас состояние пациента врачи оценивают как удовлетворительное, мужчину готовят к переводу на амбулаторное лечение.
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«Обследование показало, что у пациента перелом правой височной кости с переходом на теменную и гематома в правой лобной и височно-затылочной долях. Мужчину немедленно отправили на операцию. Врачи провели трепанацию черепа и удалили гематому», — уточняется в сообщении.
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Лев Каштанов