В поликлинике посёлка Андреевка открыли отделение реабилитации с мини-кухней и спортзалом

Фото: пресс-служба Минздрава МО
Отделение реабилитации для пациентов после инсультов, инфарктов и травм опорно-двигательного аппарата заработало в Андреевской поликлинике Солнечногорской больницы, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.
«Реабилитация – заключительный этап лечения многих заболеваний, от которого напрямую зависит полное восстановление пациента. В настоящее время в области открыто 13 амбулаторных отделений реабилитации для взрослых, в том числе семь — с дневными стационарами», — отметила первый зампред правительства региона Светлана Стригункова.
В отделении реабилитации в Андреевской поликлинике пациентам помогают кардиологи, неврологи и другие специалисты. Здесь оборудован специальный спортивный зал для лечебной физкультуры, а также мини-квартира с кухней и ванной, чтобы пациенты могли восстановить бытовые навыки.
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