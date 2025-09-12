Семьи Подмосковья могут поделиться историями в конкурсе «Это у нас семейное»
Продолжается регистрация на конкурс «Это у нас семейное». Участвовать могут семьи из четырёх и более человек — представители трех поколений. В команде обязательно должен быть ребёнок в возрасте от 5 до 17 лет.
Конкурс проходит в несколько этапов: дистанционный, очные полуфиналы и финал. Семьи совместно выполняют задания и борются за главные призы — 60 сертификатов по 5 миллионов рублей на улучшение жилищных условий и семейные путешествия по России.
«Это у нас семейное» — проект платформы «Россия — страна возможностей», который реализуется в рамках нацпроекта «Семья». Подробности и регистрация — на официальном сайте.
