Семьи Подмосковья могут поделиться историями в конкурсе «Это у нас семейное»

12 сентября 2025, 11:49

оригинал Фото: пресс-служба платформы «Россия — страна возможностей»

Продолжается регистрация на конкурс «Это у нас семейное». Участвовать могут семьи из четырёх и более человек — представители трех поколений. В команде обязательно должен быть ребёнок в возрасте от 5 до 17 лет.