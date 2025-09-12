В Подмосковье подали более 50 тысяч онлайн-заявок на санаторные путевки

12 сентября 2025, 10:28

оригинал Фото: iStock

Жители Подмосковья активно пользуются возможностью оформить бесплатные санаторные путевки онлайн. С начала года на региональном портале госуслуг заполнили почти 50 тысяч таких заявлений, сообщили в Мингосуправления Московской области.





