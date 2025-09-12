В Подмосковье подали более 50 тысяч онлайн-заявок на санаторные путевки
Жители Подмосковья активно пользуются возможностью оформить бесплатные санаторные путевки онлайн. С начала года на региональном портале госуслуг заполнили почти 50 тысяч таких заявлений, сообщили в Мингосуправления Московской области.
Право на бесплатное санаторно-курортное лечение имеют федеральные и региональные льготники. Путевка предоставляется по медицинским показаниям, в порядке очереди и не чаще одного раза в год.
Чтобы подать заявку, нужно:
• обратиться к терапевту в своей поликлинике;
• получить справку по форме 070/у;
• заполнить электронное заявление на региональном портале госуслуг в разделе «Соцподдержка» → «Организация отдыха».
Онлайн-сервис сам проверяет, не было ли подано заявление раньше, показывает номер в очереди на получение путевкии автоматически запрашивает сведения, если медицинские показания не изменились.
Чтобы подать заявку, нужно:
• обратиться к терапевту в своей поликлинике;
• получить справку по форме 070/у;
• заполнить электронное заявление на региональном портале госуслуг в разделе «Соцподдержка» → «Организация отдыха».
Онлайн-сервис сам проверяет, не было ли подано заявление раньше, показывает номер в очереди на получение путевкии автоматически запрашивает сведения, если медицинские показания не изменились.