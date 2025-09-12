В Подмосковье запустили онлайн-сервис автогенерации схемы земельного участка

12 сентября 2025, 10:55

оригинал Фото: istockphoto.com/Volha Maksimava

Получить схему земельного участка в Московской области теперь можно на региональном портале госуслуг с помощью сервиса автогенерации. О этом сообщает пресс-служба Мингосуправления Подмосковья.





Новый сервис интегрирован в комплексную услугу «Выдача разрешения на использование земельных участков».





«Достаточно загрузить файл с координатами границ участка, и сервис в режиме реально времени сформирует схему, которую можно посмотреть и скачать. Затем она автоматически будет загружена в заявление», — пояснила министр госуправления, ИТ и связи Московской области Надежда Куртяник.