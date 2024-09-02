Семьи погибших в катастрофе вертолёта Ми-8 получат 3,3 миллиона рублей

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Родственники погибших в катастрофе вертолёта Ми-8 «Витязь аэро» в Камчатском крае получат единовременные компенсационные выплаты в размере около 3,3 миллиона рублей. Кроме того, Им будет предоставлена возможность бесплатного перелёта в Петропавловск-Камчатский и обратно.
Решение об этом было принято сегодня на совещании в краевой столице, прошедшем под председательством заместителя министра транспорта РФ Владимира Потешкина, сообщили в Росавиации. В сообщении указано, что данная сумма складывается из двух миллионов рублей страховой выплаты, одного миллиона материальной помощи перевозчика и 300 тысяч рублей, которые выделит в качестве поддержки правительство Камчатского края.
Затраты на перевозку погибших к местам погребения возьмёт на себя компания «Витязь аэро». Бесплатные авиабилеты родственникам жертв катастрофы до Петропавлоска-Камчатского и обратно предоставят «Аэрофлот» и S7 Airlines («Сибирь»).
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Александр Бойцов