СК РФ назвал основную версию крушения вертолёта Ми-8 на Камчатке

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Основными причинами крушения Ми-8 на Камчатке являются техническая неисправность и нарушение правил пилотирования. О предварительной версии крушения сообщило Восточное межрегиональное следственное управление на транспорте СК РФ в своём Telegram-канале.
В пресс-службе ведомства добавили, что расследование происшествия продолжается для определения окончательной версии произошедшего.
Напомним, что 31 августа вертолёт Ми-8, следовавший с посадочной площадки вблизи горного массива Вачкажец в населённый пункт Николаевна на Камчатке, не прибыл в пункт назначения. На борту находились 19 пассажиров и трое членов экипажа. Позднее министр по чрезвычайным ситуациям в регионе Сергей Лебедев сообщил об обнаружении тел всех жертв крушения судна.
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Анастасия Чинкова