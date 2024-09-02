На Камчатке обнаружили тела всех погибших при крушении вертолета Ми-8

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Спасатели обнаружили тела всех погибших при крушении вертолета Ми-8 на Камчатке, они были переданы судмедэкспертам. Об этом сообщил министр по ЧС на Камчатке Сергей Лебедев, пишет РИА Новости.
Ранее сообщалось, что вертолет Ми-8, который направлялся с посадочной площадки в районе горного массива Вачкажец в поселок Николаевка Елизовского района, не достиг своего пункта назначения и потерпел крушение. На борту находились жители Камчатского края, Москвы, Пермского края, Липецкой, Амурской областей, Бурятии, Удмуртии.
Следственные органы Восточного межрегионального следственного управления на транспорте Следственного комитета России проводят расследование уголовного дела по факту авиапроисшествия с вертолетом Ми-8, квалифицируемого по части 3 статьи 263 Уголовного кодекса Российской Федерации.
Более 60 человек и 15 единиц техники были задействованы в наземном поиске пропавшего вертолета. Губернатор региона Владимир Солодов заявил, что 3 сентября на Камчатке объявлен день траура по погибшим при крушении вертолета Ми-8.
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В МЧС сообщили, что пропавший на Камчатке вертолет Ми-8 разбился
Следственные органы Восточного межрегионального следственного управления на транспорте Следственного комитета России проводят расследование уголовного дела по факту авиапроисшествия с вертолетом Ми-8, квалифицируемого по части 3 статьи 263 Уголовного кодекса Российской Федерации.
Более 60 человек и 15 единиц техники были задействованы в наземном поиске пропавшего вертолета. Губернатор региона Владимир Солодов заявил, что 3 сентября на Камчатке объявлен день траура по погибшим при крушении вертолета Ми-8.
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В МЧС сообщили, что пропавший на Камчатке вертолет Ми-8 разбился
Дарья Осипова