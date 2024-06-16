Семьи российских заложников на митинге в Тель-Авиве призвали к сделке с ХАМАС

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Родственники заложников-россиян и семьи других похищенных израильтян призвали власти Израиля к немедленному заключению сделки с палестинским движением ХАМАС по освобождению всех заложников в обмен на прекращение огня в анклаве. Об этом сообщает РИА Новости.
Митинги в поддержку семей израильских заложников проходят каждую субботу на «Площади заложников» в центре Тель-Авива напротив комплекса правительственных зданий. На акции протеста выступили родители освобожденного из плена ХАМАС россиянина Андрея Козлова. Во время их выступления организаторы митинга включили трансляцию видеообращения Козлова к семьям других заложников.
На митинге также выступила Михаль Лобанова. Она является женой израильтянина с российским гражданством. Уточняется, что несколько месяцев назад у женщины родился сын, но он до сих пор не видел отца, похищенного 7 октября 2023 года.
Ранее сообщалось, что израильские военные освободили четырех человек, которые находились в плену у палестинского движения ХАМАС. В числе освобожденных оказался россиянин Андрей Козлов.
Напомним, 7 октября 2023 года армия Израиля сообщила, что палестинские радикалы из сектора Газа обстреляли ракетами территорию Израиля. В ответ Армия обороны Израиля начала проведение военной операцию в Газе, а премьер-министр Израиля Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны. Операция Армии Израиля против палестинского движения ХАМАС получила название «Железные мечи».
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На митинге также выступила Михаль Лобанова. Она является женой израильтянина с российским гражданством. Уточняется, что несколько месяцев назад у женщины родился сын, но он до сих пор не видел отца, похищенного 7 октября 2023 года.
Ранее сообщалось, что израильские военные освободили четырех человек, которые находились в плену у палестинского движения ХАМАС. В числе освобожденных оказался россиянин Андрей Козлов.
Напомним, 7 октября 2023 года армия Израиля сообщила, что палестинские радикалы из сектора Газа обстреляли ракетами территорию Израиля. В ответ Армия обороны Израиля начала проведение военной операцию в Газе, а премьер-министр Израиля Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны. Операция Армии Израиля против палестинского движения ХАМАС получила название «Железные мечи».
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Екатерина Коршунова