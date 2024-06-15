В Рафахе восемь израильских военных погибли при взрыве БТР

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Восемь израильских военнослужащих погибли при взрыве инженерного БТР во время боевых действий в Рафахе, на юге сектора Газа, сообщило израильское армейское радио «Галей ЦАХАЛ» в субботу.
Пресс-служба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) подтвердила гибель капитана Вассема Махмуда, заместителя командира роты 601-го батальона инженерных войск. В этом же инциденте погибли еще семь солдат ЦАХАЛ, чьи имена пока не разглашаются.
The Times of Israel сообщает, что это самый значительный по числу жертв инцидент для израильской армии с января текущего года. Происшествие случилось рано утром в субботу, когда колонна военных возвращалась после ночной операции к захваченным у палестинских радикалов зданиям для отдыха.
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Артем Кузьмин