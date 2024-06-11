Военные ЦАХАЛ замаскировались под палестинцев при спасении пленных в секторе Газа

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Солдаты из Израильской оборонной армии (ЦАХАЛ) приняли маскировку, представившись палестинскими беженцами, в рамках спасательной операции, проведенной в секторе Газа 8 июня. Эту информацию во вторник, 11 июня, раскрыл телеканал ABC News.
Два источника в израильских спецслужбах сообщили телеканалу, что бойцы спецназа облачились в одежду палестинских беженцев и прикинулись, будто ищут убежища, прежде чем проникнуть в здание, где держались заложники.
Они отметили, что силы «ЯМАМ» (Специальное подразделение пограничной полиции Израиля), работая совместно с внутренними силами безопасности, сумели тайно приблизиться к цели, прежде чем израильское командование дало команду на начало операции.
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