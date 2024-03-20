В России впервые лишили приобретенного гражданства осужденного за фейки об армии

В Германии после двух недель поиска обнаружено тело матери убитой ранее 27-летней украинки. Об этом пишет Bild.

Напомним, в Германии найдено тело 27-летней беженки с Украины с признаками насильственной смерти, а месячная дочь и мать убитой тогда пропали без вести. Девушка проживала в лагере для беженцев. Её тело обнаружил случайный прохожий на берегу Рейна возле города Гоккенхайм. В полиции уточнили, что на трупе имеются следы насильственной смерти.



Через несколько дней полицейские нашли живой дочку украинской беженки. А теперь, через две недели после убийства, в озере найдено и тело матери убитой украинки. По мнению полиции, женщина также была убита.



Издание пишет, что в убийствах подозреваются 43-летняя россиянка и 44-летний немец. По предварительным данным, они сделали это для того, чтобы украсть месячную дочь беженки с Украины.

Элина Позднякова