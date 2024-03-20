В России впервые лишили приобретенного гражданства осужденного за фейки об армии

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В России нарушителя, распространяющего запрещенную информацию о действиях армии, впервые лишили приобретенного гражданства. Об этом сообщает РИА Новости.
Весной прошлого года жителя Краснодара Александра Сомрякова приговорили к шести годам тюрьмы за посты о событиях в украинских Мариуполе и Буче. Ему также назначили запрет на публикацию любой информации в интернете в течение четырех лет.
На публикацию обратили внимание сотрудники местного управления ФСБ, которые позже задержали Сомрякова. В дальнейшем в ходе следствия было принято решение лишить фигуранта уголовного дела приобретенного гражданства Российской Федерации. Ему пришло уведомление из МВД с соответствующей информацией.
Это первый случай в России, когда за распространение информации лишают гражданства. Мужчина до сих пор отбывает срок в колонии.
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«Сомряков написал о том, что Вооруженные Силы РФ якобы совершили нападение на роддом и драмтеатр в Мариуполе, а также совершили массовое убийство в маленьком городишке Буча», — сообщалось в телеграм-канале пресс-службы судов Краснодарского края.
Это первый случай в России, когда за распространение информации лишают гражданства. Мужчина до сих пор отбывает срок в колонии.
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Мария Федоровцева