Подросток ударил ножом в живот одноклассника в Подмосковье

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В городе Раменское Московской области ученик восьмого класса ударил одноклассника ножом в живот. Об этом сообщает региональная прокуратура.
«Установлено, что вечером 19 марта 2024 года возле здания школы 14-летний подросток в ходе ссоры нанес своему однокласснику складным ножом один удар в правый бок», — говорится в сообщении ведомства.
Пострадавший ребенок был экстренно госпитализирован. В настоящее время ему оказывается вся необходимая помощь. Сейчас жизни мальчика ничего не угрожает.
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