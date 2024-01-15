Семья блогеров Чекалиных выплатила долг по налогам в 504 миллиона рублей

Юрист Иван Соловьёв заявил, что лучше обращаться за назначением пенсии заранее, чтобы у Соцфонда было время найти все необходимые сведения. При этом в ряде случаев в выплате могут отказать, предупредил россиян специалист. Об этом пишет «Прайм».