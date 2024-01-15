Семья блогеров Чекалиных выплатила долг по налогам в 504 миллиона рублей

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Семья блогеров, Валерия и Артема Чекалиных, произвела выплату долга по налогам в размере 504 миллиона рублей, сообщил председатель Следственного комитета России, Александр Бастрыкин, в интервью РИА Новости.
Адвокат Константин Третьяков предварительно уведомил о прекращении уголовного дела об уклонении от уплаты налогов в отношении блогера Валерии Чекалиной (Лерчек).
Бастрыкин отметил, что Чекалины признали свою вину в уклонении от уплаты налогов и полностью компенсировали налоговую задолженность, пени и штрафы в сумме 504 миллиона рублей. В связи с этим прекращено уголовное преследование по факту уклонения от уплаты налогов. Однако продолжается расследование обстоятельств легализации их имущества, полученного преступным путем.
Против Чекалиной и ее мужа были возбуждены два уголовных дела: по уклонению от уплаты налогов на 311 миллионов рублей и об отмывании средств в особо крупном размере. Семья Чекалиных легализовала более 130 миллионов рублей в апреле 2021 года, приобретая на них доллары.
Бастрыкин также подчеркнул, что за девять месяцев прошлого года по уголовным делам об экономических преступлениях было возмещено более 83 миллиардов рублей, и на имущество фигурантов был наложен арест на сумму почти 70 миллиардов рублей. В суды были переданы более 15 тысяч уголовных дел об экономических преступлениях.
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Бастрыкин отметил, что Чекалины признали свою вину в уклонении от уплаты налогов и полностью компенсировали налоговую задолженность, пени и штрафы в сумме 504 миллиона рублей. В связи с этим прекращено уголовное преследование по факту уклонения от уплаты налогов. Однако продолжается расследование обстоятельств легализации их имущества, полученного преступным путем.
Бастрыкин также подчеркнул, что за девять месяцев прошлого года по уголовным делам об экономических преступлениях было возмещено более 83 миллиардов рублей, и на имущество фигурантов был наложен арест на сумму почти 70 миллиардов рублей. В суды были переданы более 15 тысяч уголовных дел об экономических преступлениях.
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Артем Кузьмин