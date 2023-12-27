С блогера Чекалиной сняты все ограничения

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С блогера Валерии Чекалиной (Лерчек) сняли все ограничения, в их числе те, что были связаны с перемещением и использованием интернета.
Об этом РИА Новости рассказал её адвокат Константин Третьяков.
Напомним, Чекалина и её муж находились под запретом определенных действий. Их ограничили в использовании интернета, телефона, а также общения.
Против Валерии Чекалиной и ее супруга Артема было возбуждено два уголовных дела. Первое касалось уклонения от уплаты налогов на 311 млн рублей. Следствие считает, что блогерша пользовалась упрощенной системой налогообложения. При этом доходы от марафонов превысили лимит в 150 млн рублей в год.
Второе дело, касалось отмывания средств в особо крупном размере. По данным СК, супруги в апреле 2021 года легализовали более 130 млн рублей. Они купили на них доллары и замаскировали связь денег с преступным источником их происхождения.
В конце ноября с блогерских счетов сняли арест. Чекалина погасила задолженность, штрафы, а также пени.
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Напомним, Чекалина и её муж находились под запретом определенных действий. Их ограничили в использовании интернета, телефона, а также общения.
Второе дело, касалось отмывания средств в особо крупном размере. По данным СК, супруги в апреле 2021 года легализовали более 130 млн рублей. Они купили на них доллары и замаскировали связь денег с преступным источником их происхождения.
В конце ноября с блогерских счетов сняли арест. Чекалина погасила задолженность, штрафы, а также пени.
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Мария Фирсова