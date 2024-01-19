«Пирожок ни с чем»: политолог Минченко оценил главный соперников Трампа на выборах

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Экс-президент США Дональд Трамп заявил, что хочет наладить отношения с российским лидером Владимиром Путиным, так как у Москвы есть ядерное вооружение. Накануне также стало известно о победе Трампа на предварительных выборах кандидата от Республиканской партии в штате Айова. Политолог и президент холдинга «Минченко консалтинг» Евгений Минченко оценил шансы экс-президента на новых американских выборах соотношением 55/45 в его пользу. Подробнее о предстоящей гонке эксперт рассказал в эфире «Радио 1».
«Десантис – это пирожок ни с чем. Это человек, который отличился на посту губернатора Флориды тем, что включился в повестку культурной войны, за что ему плюсик. Он отменил в детских садах преподавание темы ЛГБТ, трансгендеров и так далее, устроил крутое шоу с перевозкой нелегальных мигрантов в демократические штаты. Но при этом у Десантиса репутация коррумпированного политика, который работает на истеблишмент, на крупный бизнес. У него большая проблема с эмпатией, с общением с избирателями, он их не очень любит, в отличии от Трампа, который балдеет от этого», — сказал политолог.
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Ники Хейли эксперты называют хорошим кандидатом в вице-президенты, не более. Однако Евгений Минченко напомнил, что Дональд Трамп считает её предательницей, поэтому этот пост для неё остаётся под вопросом.
«Он [Трамп] её в свое время назначил представительницей в ООН, и она не считала себя обязанной, она достаточно резко его критиковала. Сейчас её линия по Украине сильно расходится с тем, что говорит Трамп, она легла под республиканский истеблишмент, и, конечно, Трамп не захочет повторять ошибку. В прошлый раз он был вынужден сделать своим вице-президентом Майка Пенса, который его терпеть не мог. И, как считает Трамп, Пенс его предал, когда возник вопрос о передаче власти, и он должен был подписать вопрос о передаче президентства Байдену. А учитывая, что Трампу 78 лет стукнет перед выборами, идея, что с ним что-то лучится и Ники Хейли станет президентом на оставшийся срок – так себе», — заметил Минченко.Читайте также:
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Екатерина Шмакова