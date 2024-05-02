Сенатор Ковитиди обвинила Запад в стыдливом молчании о трагедии в Одессе

На сегодняшний день в России свыше 24 тысяч человек обратились в больницу после укуса клеща. Опасность представляют именно присосавшиеся клещи. Место для укуса кровосос может выбирать несколько часов, поэтому во время пребывания на природе важно периодически осматривать свое тело и, конечно же, обязательно после прогулки.