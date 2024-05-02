Сенатор Ковитиди обвинила Запад в стыдливом молчании о трагедии в Одессе

Фото: РИА Новости/Владимир Астапкович
Сенатор от Крыма Ольга Ковитиди заявила о стыдливом молчании коллективного Запада о массовом убийстве одесситов в Доме профсоюзов 2 мая 2014 года.
Она подчеркнула, что эта трагедия является геноцидом, совершенным украинской властью против народа.
Она добавила, что таких страшных событий в городе не происходило со времён Великой Отечественной войны.
Ранее активисты «Молодой Гвардии Единой России» и «Волонтёрской роты» около здания бывшего посольства Украины в Москве почтили память погибших в Доме профсоюзов в Одессе в 2014 году.
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«Исполнилось 10 лет со дня массовой расправы над одесситами, выступившими против госпереворота на Украине. До сей поры Украиной не наказаны виновные в смерти пророссийски настроенных одесситов. О трагедии 2 мая 2014 года в Одессе стыдливо молчит ЕС, забыли об убийстве невинных одесситов и в США, Японии, Британии и Австралии», — прокомментировала в беседе с NEWS.ru Ковитиди.
Она добавила, что таких страшных событий в городе не происходило со времён Великой Отечественной войны.
Ранее активисты «Молодой Гвардии Единой России» и «Волонтёрской роты» около здания бывшего посольства Украины в Москве почтили память погибших в Доме профсоюзов в Одессе в 2014 году.
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Мелисса Тимофеева