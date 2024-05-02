В Москве почтили память жертв трагедии в Доме профсоюзов в Одессе

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Активисты «Молодой Гвардии Единой России» и «Волонтёрской роты» около здания бывшего посольства Украины в Москве почтили память погибших в Доме профсоюзов в Одессе в 2014 году. Об этом сообщает РИА Новости.
В украинском городе после государственного переворота в 2014 году активисты «антимайдана» в знак протеста разбили палаточный лагерь на Куликовом поле. 2 мая недалеко от Греческой площади начались потасовки между активистами «антимайдана» с одной стороны и футбольными «ультрас» из Харькова и Одессы и участниками «евромайдана» – с другой. В результате этого противостояния палаточный лагерь был полностью разрушен. Также был подожжён Дом профсоюзов, в котором прятались представители «антимайдана». В тот день погибли 48 человек, ещё свыше 250 пострадали.
В акции памяти погибших приняли участие более 1,5 тысяч человек. Активисты держали в руках портреты погибших, цветы и плакаты с надписями: «Помним. Одесса. 2.05.2013» и «Нет фашизму». Также в здания бывшего посольства из свечей было выложено слово «Помним».
Председатель МГЕР Антон Демидов объявил минуту молчания в память о погибших в этой трагедии.
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В акции памяти погибших приняли участие более 1,5 тысяч человек. Активисты держали в руках портреты погибших, цветы и плакаты с надписями: «Помним. Одесса. 2.05.2013» и «Нет фашизму». Также в здания бывшего посольства из свечей было выложено слово «Помним».
Председатель МГЕР Антон Демидов объявил минуту молчания в память о погибших в этой трагедии.
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Анастасия Чинкова