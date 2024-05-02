Фото: Официальный сайт МИД РФ
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что в российском дипломатическом ведомстве уверены, что в скором времени Одесса станет свободным городом, сбросив «иго современных бандеровцев». Комментарий Захаровой опубликован на сайте дипведомства.
По мнению официального представителя внешнеполитического ведомства, методы, которые задействовали активисты Майдана при нападении на шествие сторонников федерализации Украины, показали «человеконенавистническую сущность установившегося на Украине режима». Захарова отметила, справедливое возмездие рано или поздно настигнет преступников.
Ранее бывший депутат городского совета Василий Полищук заявил, что в трагедии в Одессе, которая произошла 2 мая 2014 года, погиб как минимум 51 человек.
Напомним, в результате поджога Дома профсоюзов в Одессе 2 мая 2014 года погибло множество представителей «антимайдана».
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Ранее бывший депутат городского совета Василий Полищук заявил, что в трагедии в Одессе, которая произошла 2 мая 2014 года, погиб как минимум 51 человек.
Напомним, в результате поджога Дома профсоюзов в Одессе 2 мая 2014 года погибло множество представителей «антимайдана».
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Екатерина Коршунова