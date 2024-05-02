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Захарова предрекла освобождение Одессы от ига бандеровцев

Захарова: в недалёком будущем Одесса станет подлинно свободным городом
02 мая 2024, 11:49
Фото: Официальный сайт МИД РФ

Фото: Официальный сайт МИД РФ

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что в российском дипломатическом ведомстве уверены, что в скором времени Одесса станет свободным городом, сбросив «иго современных бандеровцев». Комментарий Захаровой опубликован на сайте дипведомства.
По мнению официального представителя внешнеполитического ведомства, методы, которые задействовали активисты Майдана при нападении на шествие сторонников федерализации Украины, показали «человеконенавистническую сущность установившегося на Украине режима». Захарова отметила, справедливое возмездие рано или поздно настигнет преступников.

Ранее бывший депутат городского совета Василий Полищук заявил, что в трагедии в Одессе, которая произошла 2 мая 2014 года, погиб как минимум 51 человек.



Напомним, в результате поджога Дома профсоюзов в Одессе 2 мая 2014 года погибло множество представителей «антимайдана».

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Американский полковник раскрыл шансы США победить в потенциальной мировой войне
Полковник Макгрегор: США потерпят поражение в потенциальной мировой войне
02 мая 2024, 12:00

Фото: iStock/Im Yeongsik

США имеют крайне малые шансы одержать победу в потенциальной мировой войне. Такое заявление в соцсети Х сделал бывший советник Пентагона, полковник в отставке Дуглас Макгрегор.
По его словам, Соединённые Штаты слишком рассредоточены и не готовы справиться с крупным мировым противостоянием.

В частности полковник подчеркнул, что в США нарушено верховенство закона, а нелегальные иммигранты наводнили страну. По его словам, власти страны всеми способами пытаются создать иллюзию того, что США по-прежнему являются великой державой. А это разрушает страну изнутри, заключил Макгрегор.

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#победа
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Иран ввёл санкции против министра обороны Британии Шеппса
Иран ввел санкции против министра обороны Британии Шеппса за поддержку Израиля
02 мая 2024, 11:49

Фото: iStock/Rainer Puster

Иран ввёл санкции в отношении министра обороны Великобритании Гранта Шеппса, представителей руководства ВС Британии, британской авиабазы «Акротири» на Кипре и трёх британских компаний за поддержку действий Израиля против Палестины. Об этом сообщили в МИД Ирана.
Отмечается, что меры введены за поддержку Израиля в совершении террористических актов против мира и безопасности на региональном и международном уровня, систематических нарушений прав человека, разжигания войны, использования тяжёлого и запрещённого вооружения против гражданского населения, гуманитарной блокады, лишения постоянного места проживания граждан Палестины и продолжении оккупации палестинских территорий.

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#иран
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#израиль
#санкции
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Россия обвинила США в срыве встречи Минфинов БРИКС
Представитель РФ в МВФ Можин: США сорвали встречу Минфинов БРИКС
02 мая 2024, 11:31

Фото: iStock/donfiore

США сорвали встречу Минфинов и Центробанков БРИКС, не предоставив визы российской стороне. Об этом в беседе с РИА Новости заявил исполнительный директор от России в Международном валютном фонде (МВФ) Алексей Можин.
Отмечается, что на встрече должны были присутствовать замминистра финансов Иван Чебесков, первый зампред Банка России Владимир Чистюхин и сотрудники ведомств. Они подали заявления на получение визы, но им было отказано. В результате, запланированная на вторник встреча была сорвана.

По словам Можина, посольство США заявило о готовности предоставить визы только в тот момент, когда командировки были отменены и началась конференция без участия России.

Представитель МВФ подчеркнул, что российская сторона никогда не поступала подобным образом в отношении стран Запада вне зависимости от состояния и качества двусторонних отношений.

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#сша
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#встреча
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#политика
#мвф
#брикс
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Киев поставил под сомнение существование стамбульских договорённостей
Кулеба: стамбульских договорённостей РФ и Украины о мире не существовало
02 мая 2024, 11:14

Фото: iStock/Diy13

Договорённостей о мире между Россией и Украиной, согласованных на переговорах в Стамбуле весной 2022 года, никогда не существовало. Об этом в интервью Foreign Policy заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.
Главный редактор издания Рави Агравала в ходе беседы с министром спросил, готова ли Украина пойти на уступки, чтобы получить что-то от России, как это предполагалось в рамках стамбульских переговоров. Кулеба ответил, что считает самым большим успехом российской пропаганды тот факт, что все разговоры сводятся на уступки, на которые якобы должен пойти Киев.

По его словам, Украина уже достаточно пожертвовала, сражалась и теперь заслуживает большего уважения, чем дискуссии о том, чем страна ещё может пожертвовать.

Напомним, что в 2022 году, почти сразу после начала спецоперации, Россия и Украина приняли участие в переговорах в Стамбуле. Страны разработали и предварительно подписали проект Договора о постоянном нейтралитете и гарантиях безопасности Украины, который должны были гарантировать США, Великобритания, Франция и Китай. Однако переговоры были прекращены.

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#украина
#россия
#договор
#переговоры
#турция
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В Крыму призвали возбудить дело в отношении Зеленского за терроризм против России
02 мая 2024, 11:09

Глава миссии Заур Смирнов заявил, что Крымская межнациональная миссия публично призвала российские следственные органы возбудить уголовное дело в отношении президента Украины Владимира Зеленского за терроризм против регионов РФ. Об этом сообщает РИА Новости.
Смирнов отметил, что результатом уголовного преследования должен стать суд над лидером киевского режима и его пособниками. По мнению главы Крымской межнациональной миссии, именно Зеленский несет прямую ответственность как за террористические атаки на Крым, так и за возрождение нацизма на Украине и гибель сотни мирных людей.

Ранее экс-депутат Верховной рады Игорь Мосийчук заявил, что Запад планирует поднять вопрос о легитимности статуса президента Украины Владимира Зеленского. По словам Мосийчука, австрийские и немецкие политики выразили обеспокоенность вопросом официального статуса украинского лидера.

Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

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#суд
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#крым
#зеленский
#украина
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Польша предложила создать европейскую «тяжелую бригаду» войск для быстрого реагирования
Глава МИД Польши Сикорский предложил создать «тяжелую бригаду» из войск ЕС
02 мая 2024, 10:55

Фото: iStock/delray77

Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский предлагает создать европейскую «тяжелую бригаду» войск для быстрого реагирования на события в соседних с Европейским союзом регионах без участия США. Об этом Сикорский сообщил в эфире телеканала TVP World.
Сикорский отмечает, что создание такой бригады позволит Евросоюз не просить США о предоставлении их возможностей в случае каждой чрезвычайной ситуации. Глава польского МИД подчеркнул, что события на Балканах или в Северной Африке ярко демонстрируют примеры ситуаций, в которых Европа не должна обращаться к Вашингтону за помощью.

Напомним, 4 апреля Радослав Сикорский сообщил, что страны Североатлантического альянса создали совместную миссию на Украине. Глава МИД Польши пояснил, что это не свидетельствует о прямом вступлении военного блока в украинское противостояние.

Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что у НАТО никогда не было и не будет замыслов против РФ.

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#сша
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#мид
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#нато
#евросоюз
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#польша
#армия
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«Оскал террористов»: в Крыму ответили на намёк Кислицы на удар по Крымскому мосту
Гемпель: намёк Кислицы об ударе по Крымскому мосту является оскалом террористов
02 мая 2024, 10:01

Фото: iStock/gutaper

Глава комитета по народной дипломатии и межнациональным отношениям парламента Крыма Юрий Гемпель назвал намёк постпреда Украины при ООН Сергея Кислицы на готовящийся удар по Крымскому мосту оскалом террористов. Об этом он заявил в беседе с РИА Новости.
Ранее Кислица на странице в соцсети Х опубликовал «список шести основных типов мостов на 2024 год»: «Арочные мосты», «Консольные мосты», «Вантовые мосты», «Подвесные мосты», «Связанные арочные мосты» и «Керченские мосты». Каждый тип строения сопровождался соответствующей картинкой. Однако под надписью «Керченские мосты» она отсутствовала.

Гемпель подчеркнул, что украинские политики довели до разрухи собственную страну и теперь стремятся разрушить гражданские объекты на территории соседнего государства.

В заключение он подчеркнул, что российская сторона допускает провокации от киевского режима. Однако он должен помнить, что за каждую попытку агрессии последует ответ.

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#крымский мост
#украина
#атака
#политика
#сво
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В США заявили, что Байден объявил России войну
Журналист Моррис: подписав REPO, Байден объявил экономическую войну России
02 мая 2024, 09:41

Фото: сайт Кремля

Американский журналист Клейтон Моррис заявил на YouTube-канале Redacted, что подписав закон о конфискации замороженных российских активов в пользу Украины, президент США Джо Байден объявил экономическую войну России.
По мнению журналиста, Штаты не намерены поддерживать самую коррумпированную европейскую страну средствами, которые будут выручены от конфискации российских активов, а будут использовать их по собственному усмотрению. Моррис отметил, что в настоящее время даже официальные лица Госдепартамента США уже не стесняются признавать нарушения прав человека и коррупцию, которые лежат в основе украинского государства.

Напомним, американский лидер Джо Байден подписал законопроект, предусматривающий наделение президента США полномочиями по конфискации российских активов в США на нужды восстановления Украины.

Ранее пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что желающим присвоить российские зарубежные активы следует помнить, что в России тоже есть западные деньги. Подробнее читайте в материале «Радио 1».

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#нато
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#джо
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Матвиенко призвала создать военный трибунал по итогам СВО
Спикер Совфеда Матвиенко: после СВО нужно осудить виновных в трагедии в Одессе
02 мая 2024, 09:02

Фото: сайт Кремля

​Спикер Совфеда Валентина Матвиенко призвала создать военный трибунал по итогам СВО, по результатам которого, все, кто имеет отношение к трагедии в Доме Профсоюзов в Одессе, понесут наказание. Об этом она написала в своем телеграм-канале.
Матвиенко назвала создание такого трибунала необходимым и отметила, что он позволит представить всю картину возникновения киевского нацизма. Одним из центральных эпизодов должны стать события в Одессе, добавила спикер Совфеда.

Напомним, трагедия в Одессе произошла десять лет назад. Тогда произошло столкновения между сторонниками «евромайдана» и участниками «антимайдана». Ранения получили более 250 человек, 48 погибли.

Политик добавила, что никто из причастных к преступлению не должен уйти от наказания.

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#трагедия
#матвиенко
#украина
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