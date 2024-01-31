Сенатор призвал проверить правнучку Чкалова на предмет госизмены

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«Надо бы это все проверить на предмет Уголовного кодекса Российской Федерации. Потому что, сдается мне, здесь есть признаки 275 статьи УК, которая называется "Государственная измена"», — заявил Климов в беседе с «Лентой.ру».
Он добавил, что кроме общественно-политических выводов, есть и правовые последствия и выразил надежду на то, что они последуют. Сенатор призвал сделать выводы из этой ситуации и обратить внимание на развитие патриотизма в стране.
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