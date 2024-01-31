Жительницу Хабаровского края приговорили к восьми годам тюрьмы за госизмену

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Жительницу Хабаровска осудили на восемь лет лишения свободы за государственную измену, так как она предоставляла финансовую поддержку украинским военным для закупки оружия, сообщает управление ФСБ по Хабаровскому краю.
Согласно данным управления, в течение прошлого года женщина, являющаяся сторонницей деструктивных общественных объединений с антироссийской направленностью, переводила собственные средства для приобретения Вооруженными силами Украины оружия, боеприпасов и военной формы.
Уголовное дело было возбуждено по статье 275 Уголовного кодекса Российской Федерации (госизмена в форме предоставления финансовой помощи иностранному государству в деятельности, направленной против безопасности России).
После рассмотрения материалов уголовного дела Хабаровский краевой суд признал виновной женщину в совершении предъявленного ей преступления и вынес приговор в виде восьмилетнего лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима. Приговор вступил в законную силу.
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Уголовное дело было возбуждено по статье 275 Уголовного кодекса Российской Федерации (госизмена в форме предоставления финансовой помощи иностранному государству в деятельности, направленной против безопасности России).
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Артем Кузьмин