Суд вынес приговор жителю Екатеринбурга, который собирался воевать за ВСУ

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Жителю Екатеринбурга, который намеревался уехать воевать на стороне Украины, вынесли приговор, об этом сообщает Lenta.ru со ссылкой на пресс-службу ФСБ по Северной Осетии-Алании.
Как удалось установить, 22-летний екатеринбуржец выступал против проведения специальной военной операции, а затем и вовсе решил поехать на Украину, чтобы воевать против России.
В мессенджере он связался с представителями ВСУ и договорился вступить в вооружённое формирование, для чего предоставил им своим данные.
В марте 2023 года он приехал во Владикавказ, чтобы пересечь там российско-украинскую границу, однако, был задержан.
Верховный суд Республики Северная Осетия-Алания приговорил россиянина к пяти годам лишению свободы и штрафу в сто тысяч рублей.
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В мессенджере он связался с представителями ВСУ и договорился вступить в вооружённое формирование, для чего предоставил им своим данные.
Верховный суд Республики Северная Осетия-Алания приговорил россиянина к пяти годам лишению свободы и штрафу в сто тысяч рублей.
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Евгения Парфентьева